Uberaba instala semáforo inteligente em cruzamento de uma das entradas

A Prefeitura de Uberaba (MG), no Triângulo Mineiro, instalou nessa quinta-feira (8/1) o segundo semáforo inteligente no cruzamento das avenidas Cristo Rei com Tonico dos Santos, uma das rotas de entrada e saída da cidade. Um mês atrás, um equipamento semelhante começou a funcionar no cruzamento das avenidas Santa Beatriz e Edilson Lamartine.



Segundo a Secretaria municipal de Mobilidade Urbana (Semob), os novos semáforos inteligentes instalados nos dois cruzamentos da cidade já estão em pleno funcionamento.

Sobre o processo de acionamento, a Semob explicou que o sistema atua de forma autônoma, a partir de detectores virtuais de veículos, utilizando câmeras que identificam a presença e o movimento do tráfego nas vias.



Com base nessas informações e sem necessidade de intervenção manual, o controlador semafórico toma decisões automáticas para otimizar a fluidez, ampliando o tempo de sinal verde quando há maior demanda em determinado sentido ou alternando para o vermelho para atender o outro fluxo do cruzamento.



Ainda conforme o órgão, a tecnologia empregada permite a detecção contínua do movimento dos veículos, ajustando dinamicamente os tempos semafóricos conforme as condições reais do tráfego, contribuindo para maior agilidade e organização viária.



Em Uberaba, há atualmente duas marcas de controladores semafóricos em operação, sendo que cada uma delas foi responsável pela instalação em um dos cruzamentos contemplados.



"A implantação faz parte de uma fase de testes, cujo objetivo é avaliar os ganhos efetivos em fluidez e desempenho do tráfego. A partir dos resultados e das análises técnicas, e havendo avaliação positiva, a Administração Municipal poderá ampliar o uso da tecnologia em outros pontos da cidade, por meio de processo licitatório, conforme definição dos técnicos responsáveis", finalizou a Semob.