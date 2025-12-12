De Uberaba para o mundo: lâmpada de garrafa PET criada por brasileiro inspira projetos em mais de 15 países

Assine
  • Foi em 2001 que Alfredo Moser transformou uma simples garrafa PET cheia de água em uma fonte eficiente de luz natural.
    Foi em 2001 que Alfredo Moser transformou uma simples garrafa PET cheia de água em uma fonte eficiente de luz natural. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • Instalada no telhado, a garrafa refrata o sol e ilumina ambientes escuros como se fosse uma lâmpada de 40 watts, reduzindo o uso de eletricidade durante o dia.
    Instalada no telhado, a garrafa refrata o sol e ilumina ambientes escuros como se fosse uma lâmpada de 40 watts, reduzindo o uso de eletricidade durante o dia. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • A invenção fez tanto sucesso que o próprio criador resolveu ensiná-la gratuitamente em oficinas e demonstrações.
    A invenção fez tanto sucesso que o próprio criador resolveu ensiná-la gratuitamente em oficinas e demonstrações. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • O projeto consiste em utilizar apenas uma garrafa transparente, água com algumas gotas de água sanitária e um furo vedado no telhado.
    O projeto consiste em utilizar apenas uma garrafa transparente, água com algumas gotas de água sanitária e um furo vedado no telhado. Foto: Reproduc?a?o
  • A solução, considerada barata e acessível, se espalhou pelo mundo e passou a integrar projetos sociais em mais de 15 países.
    A solução, considerada barata e acessível, se espalhou pelo mundo e passou a integrar projetos sociais em mais de 15 países. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • Só nas Filipinas, por exemplo, cerca de 140 mil casas já adotaram o sistema.
    Só nas Filipinas, por exemplo, cerca de 140 mil casas já adotaram o sistema. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • Outras nações como Índia, Bangladesh, Tanzânia e outras regiões com pouca infraestrutura elétrica também implementaram a ideia do brasileiro.
    Outras nações como Índia, Bangladesh, Tanzânia e outras regiões com pouca infraestrutura elétrica também implementaram a ideia do brasileiro. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • O impacto chamou tanto a atenção internacional que a lâmpada virou peça de um museu em Amsterdã e levou Alfredo a palestrar na Coreia do Sul.
    O impacto chamou tanto a atenção internacional que a lâmpada virou peça de um museu em Amsterdã e levou Alfredo a palestrar na Coreia do Sul. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • No Brasil, Alfredo recebe visitantes de vários lugares que vão conhecer a tecnologia em sua casa.
    No Brasil, Alfredo recebe visitantes de vários lugares que vão conhecer a tecnologia em sua casa. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • Curiosos, estrangeiros, jornalistas, ONGs e até instituições de design já foram conhecer o projeto inovador.
    Curiosos, estrangeiros, jornalistas, ONGs e até instituições de design já foram conhecer o projeto inovador. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • A eficácia foi comprovada na casa do próprio inventor, onde a conta de luz diminuiu cerca de 30% após a instalação no banheiro.
    A eficácia foi comprovada na casa do próprio inventor, onde a conta de luz diminuiu cerca de 30% após a instalação no banheiro. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • Além disso, relatos de outros países mostram famílias conseguindo poupar o suficiente para gastar o dinheiro com outras atividades essenciais dentro de casa.
    Além disso, relatos de outros países mostram famílias conseguindo poupar o suficiente para gastar o dinheiro com outras atividades essenciais dentro de casa. Foto: Reproduc?a?o
  • O inventor mantém a tecnologia aberta — ou seja, sem patente — para garantir sua reprodução em larga escala.
    O inventor mantém a tecnologia aberta — ou seja, sem patente — para garantir sua reprodução em larga escala. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • Para o mecânico, seu maior legado está na multiplicação silenciosa da ideia — um exemplo de tecnologia simples, sustentável e socialmente transformadora.
    Para o mecânico, seu maior legado está na multiplicação silenciosa da ideia — um exemplo de tecnologia simples, sustentável e socialmente transformadora. Foto: Divulgac?a?o
  • No Brasil, o projeto
    No Brasil, o projeto "Litro de Luz", criado em 2014, se inspirou na criação de Alfredo ao implementar a solução em mais de 120 comunidades no país. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • Famílias de comunidades indígenas do Amazonas já relataram que a chegada da luz pôs fim ao uso de lamparinas de querosene, que causavam fumaça e limitavam as atividades noturnas.
    Famílias de comunidades indígenas do Amazonas já relataram que a chegada da luz pôs fim ao uso de lamparinas de querosene, que causavam fumaça e limitavam as atividades noturnas. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
