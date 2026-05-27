Parque Itacolomi celebra "reabertura" na próxima segunda-feira (1/6)

O Parque Estadual do Itacolomi, entre os municípios de Mariana e Ouro Preto, na Região Central de Minas, realiza na próxima segunda-feira (1/6) evento para celebrar a Semana do Meio Ambiente. A programação conta com apresentações culturais e trilha guiada até a recém-restaurada Capela São José. O parque comemora nova etapa, pois esteve fechado por três anos em decorrência do bloqueio do acesso provocado por deslizamento. O local foi reaberto oficialmente na primeira semana de fevereiro deste ano.

Segundo o governo de Minas e o Instituto Estadual de Florestas (IEF), foram feitas obras de melhorias no local, com intenção de garantir acessibilidade, conforto, funcionalidade e segurança para visitantes/servidores. Os investimentos para a reforma vieram de compensação florestal minerária da Vale, cujo valor chega a R$ 30 milhões. Conforme o governo estadual, essa é a maior ação de melhoria no parque desde a sua reestruturação, em 1998.

Foram revitalizados espaços públicos da unidade – alojamentos, banheiros, camping, restaurante, áreas administrativas, Capela São José, Casa Bandeirista, Centro de Visitantes, estruturas de apoio e o Museu do Chá.

A concessionária Parquetur começa a atuar como responsável pela operação das atividades de ecoturismo e visitação. Além disso, o público tem à disposição serviço de transporte em UTV, da portaria até a área administrativa, além do funcionamento do camping e da lanchonete instalada no museu. De acordo com o governo de Minas, futuramente serão reabertos o restaurante e a hospedagem nos alojamentos do parque.

Os moradores de Ouro Preto e Mariana vão ter gratuidade de entrada durante os dias de semana. Aos finais de semana, o benefício será estendido a moradores dos bairros de passagem de Mariana e do distrito de Lavras Novas, em Ouro Preto. Atualmente, estão abertos para visitação a Casa Bandeirista, o Museu do Chá e o Centro de Visitantes.

Durante o evento de reabertura, a gerente da unidade de conservação, Mariana Moura, apresentará novas estruturas do parque e o processo de concessão conduzido em parceria com a Parquetur.

Patrimônio ambiental

Criado em 14 de junho de 1967, o Parque Estadual do Itacolomi é um patrimônio ambiental, histórico e cultural de Minas Gerais. Inserido na Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço e na região do Quadrilátero Ferrífero, o parque abriga rica biodiversidade em áreas de transição entre Mata Atlântica e Cerrado.

Um dos destaque do local é o Pico do Itacolomi, com 1.762 metros de altitude, referência turística e histórica do estado.

Solenidade Oficial de Reabertura do Parque Estadual do Itacolomi

Data: 1º de junho de 2026

Horário: 13h30

Local: Casa Bandeirista – Parque Estadual do Itacolomi, entre Mariana e Ouro Preto

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

* Estagiário sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro