5 setores de negócios que continuam em alta no Brasil em 2026

O mercado brasileiro em 2026 apresenta oportunidades consolidadas em setores específicos que seguem em expansão. Enquanto a economia enfrenta desafios com um crescimento moderado, determinadas áreas mantêm forte potencial, atraindo investidores, empreendedores e profissionais em busca de novas oportunidades.

Essas áreas se destacam por sua capacidade de inovação, alinhamento com tendências de consumo e resposta a demandas estruturais da sociedade. Conhecer quais são elas é um passo estratégico para tomar decisões mais assertivas, seja para aplicar capital, iniciar um novo negócio ou direcionar a carreira.

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1. Tecnologia e Inteligência Artificial

A transformação digital segue como um motor poderoso da economia, impulsionada por programas governamentais como o Mais Inovação, que prevê R$ 66 bilhões em investimentos até o fim de 2026. Empresas de todos os portes continuam investindo em soluções de automação, análise de dados e segurança cibernética para otimizar operações. A inteligência artificial, em especial, consolidou-se como uma ferramenta prática em áreas como atendimento ao cliente, logística e marketing.

2. Energias Renováveis

A pauta da sustentabilidade impulsiona o setor de energias limpas. O Brasil, com seu vasto potencial solar e eólico, atrai grandes investimentos para a construção de novas usinas e para a geração distribuída, que é a instalação de painéis solares em residências e comércios. A busca por fontes de energia mais baratas e menos poluentes mantém o setor aquecido.

3. Agronegócio e Agrotechs

O agronegócio é um pilar tradicional da economia, e sua vertente tecnológica, as agrotechs, ganha cada vez mais espaço. O uso de drones para monitoramento de lavouras, sensores para otimizar o uso da água e softwares de gestão agrícola aumentam a produtividade e a sustentabilidade no campo. A demanda por alimentos e commodities mantém o setor robusto e aberto à inovação.

4. Saúde e Bem-Estar

A preocupação com a qualidade de vida abriu um mercado amplo para serviços e produtos ligados à saúde. Dados de 2026 apontam que sete dos dez segmentos com maior vitalidade no país pertencem à área de Saúde Humana. As healthtechs, startups que desenvolvem soluções tecnológicas como telemedicina e aplicativos de monitoramento de saúde, estão em alta, assim como negócios focados em alimentação saudável, atividades físicas e cuidados com a saúde mental.

5. Turismo Doméstico e de Experiência

O turismo ganha força, com destaque para as viagens dentro do Brasil. A tendência é a busca por experiências autênticas e destinos de natureza, impulsionando o ecoturismo e pequenos negócios locais. Pousadas, agências de passeios regionais e serviços que oferecem imersão na cultura local têm grande potencial de crescimento.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.