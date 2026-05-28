Menino autista de 13 anos morre carbonizado em casa incendiada em Minas

Um adolescente de 13 anos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) morreu na manhã desta quinta-feira (28/5) em um incêndio de causa desconhecida que atingiu a própria casa em Andrelândia, no Sul de Minas. Ao tentar salvar o neto, que estava em um quarto, a avó de 69 anos sofreu queimaduras em 45% do corpo.

Quem atendeu a ocorrência foi o Corpo de Bombeiros de São João del-Rei, que fica a 95 km de distância da residência.

A avó contou aos militares que estava no banheiro quando o fogo começou a se alastrar no quarto do menino. A idosa sofreu várias queimaduras pelo corpo e precisou ser levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para receber atendimento médico na cidade vizinha.

O garoto estava sozinho no quarto e não conseguiu sair a tempo. Ele teve o corpo carbonizado. A vítima foi encontrada em cima de uma cama, e, segundo o sargento Dinale, chefe da equipe que atendeu a ocorrência, não foi possível saber se o motivo da morte foram as queimaduras ou inalação de fumaça.

Quando os bombeiros chegaram ao local, as chamas já tinham sido controladas pelos vizinhos da família. “Realizamos o rescaldo, isolamos a área e avaliamos as condições de segurança do imóvel juntamente com a Defesa Civil local”, explicou o sargento.

Ele afirmou ainda que não é possível afirmar a causa do incêndio, pois não havia outra testemunha no quarto, onde as chamas começaram. “A perícia da Polícia Civil esteve no local e o laudo poderá esclarecer melhor esse triste ocorrido”, completou.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice