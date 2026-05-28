Assine
overlay
Início Gerais
INCÊNDIO FATAL

Menino autista de 13 anos morre carbonizado em casa incendiada em Minas

As chamas começaram no quarto do adolescente e, ao tentar salvá-lo, a avó, sofreu queimaduras em 45% do corpo. Caso aconteceu em Andrelandia, no Sul de Minas

Publicidade
Carregando...
FS
Fernanda Santiago*
FS
Fernanda Santiago*
Repórter
28/05/2026 19:02

compartilhe

SIGA
×
O quarto do jovem foi o foco do incêndio, infelizmente ele não conseguiu sair do local
O quarto do jovem foi o foco do incêndio, infelizmente ele não conseguiu sair do local crédito: Corpo de Bombeiros/Divugação

Um adolescente de 13 anos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) morreu na manhã desta quinta-feira (28/5) em um incêndio de causa desconhecida que atingiu a própria casa em Andrelândia, no Sul de Minas. Ao tentar salvar o neto, que estava em um quarto, a avó de 69 anos sofreu queimaduras em 45% do corpo. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Quem atendeu a ocorrência foi o Corpo de Bombeiros de São João del-Rei, que fica a 95 km de distância da residência. 

A avó contou aos militares que estava no banheiro quando o fogo começou a se alastrar no quarto do menino. A idosa sofreu várias queimaduras pelo corpo e precisou ser levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para receber atendimento médico na cidade vizinha.

Leia Mais

O garoto estava sozinho no quarto e não conseguiu sair a tempo. Ele teve o corpo carbonizado. A vítima foi encontrada em cima de uma cama, e, segundo o sargento Dinale, chefe da equipe que atendeu a ocorrência, não foi possível saber se o motivo da morte foram as queimaduras ou inalação de fumaça.

Quando os bombeiros chegaram ao local, as chamas já tinham sido controladas pelos vizinhos da família. “Realizamos o rescaldo, isolamos a área e avaliamos as condições de segurança do imóvel juntamente com a Defesa Civil local”, explicou o sargento.

Ele afirmou ainda que não é possível afirmar a causa do incêndio, pois não havia outra testemunha no quarto, onde as chamas começaram. “A perícia da Polícia Civil esteve no local e o laudo poderá esclarecer melhor esse triste ocorrido”, completou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

Tópicos relacionados:

adolescente andrelandia corpo-de-bombeiros incendio sul-de-minas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay