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FOGO EM CARREGAMENTO

MG: celular carregando pode ter iniciado incêndio em casa

Incidente mobiliza bombeiros após chamas se espalharem pelo estofado. Curto-circuito em aparelho conectado à rede elétrica destruiu mobiliário e parte da casa

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Mateus Parreiras
Mateus Parreiras
Repórter
Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran
01/05/2026 14:32

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Incêndio que se alastrou do sofá para o restante da casa teria começado após um curto-circuito no cabo de um carregador de celular que estava sobre o estofado
Incêndio que se alastrou do sofá para o restante da casa teria começado após um curto-circuito no cabo de um carregador de celular que estava sobre o estofado crédito: IA Google

O carregamento de um telefone celular sobre o braço de um sofá pode ter sido a causa de um incêndio que destruiu parte de uma casa em Uberaba, no Triângulo Mineiro, na noite de quinta-feira (30/04).

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As chamas, formadas pelo provável curto-circuito, ocorreram na residência do Bairro Costa Teles, na Rua Antônio Barbosa.

Como se iniciou o fogo?

Relatórios preliminares indicam que o sinistro foi desencadeado por uma falha eletrotécnica em um acessório de telefonia móvel.

O aparelho estava conectado à rede elétrica e posicionado sobre um estofado, o que facilitou o início da combustão a partir de um curto-circuito no carregador, mobilizando o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

A evolução das chamas foi rápida, atingindo diversos itens mobiliários e componentes da estrutura interna.

O fogo consumiu o sofá e uma cama, além de causar danos significativos ao revestimento de PVC localizado no teto do imóvel.

Antes da chegada dos militares, o proprietário e os locatários da habitação realizaram intervenções iniciais para conter o avanço do fogo. Essa ação preventiva foi crucial para limitar a área atingida e impedir que o incêndio se propagasse para os demais cômodos da edificação.

Ao assumir a ocorrência, a equipe do Corpo de Bombeiros efetuou o combate direto e o trabalho de rescaldo, visando extinguir qualquer foco remanescente de calor.

A operação contou com o monitoramento da Coordenação Bombeiro da Unidade (CBU), que validou a segurança do local após os trabalhos.

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Ninguém se feriu pelas chamas nem foi intoxicado pela fumaça produzida. Após a eliminação de riscos secundários, o imóvel foi liberado para os moradores, e as equipes retornaram ao quartel.


Cuidados com dispositivos eletrônicos

  • Uso de carregadores: evitar o posicionamento de aparelhos sobre superfícies inflamáveis como sofás e camas
  • Rede elétrica: manter cabos e conectores em boas condições de conservação
  • Desconexão após carga: retirar o acessório da tomada assim que a bateria atingir o nível total
  • Manutenção preventiva: realizar vistorias periódicas nas instalações elétricas de imóveis alugados ou antigos


Atendimento emergencial

  • Chamado via 193: acionamento imediato das equipes de salvamento ao notar fumaça no imóvel
  • Intervenção popular: combate inicial realizado por proprietário e inquilinos com meios próprios
  • Chegada dos militares: isolamento da área e extinção dos focos de incêndio
  • Trabalho de rescaldo: resfriamento da estrutura para evitar o surgimento de novas chamas
  • Liberação do imóvel: entrega da residência aos moradores após inspeção técnica da cbu

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