SUSTO

Celular explode durante troca de tela em assistência técnica

Incêndio começou durante o aquecimento da tela; técnico relata que caso é raro

Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
03/12/2025 09:55

Celular explodiu durante assistência técnica
Celular explodiu durante assistência técnica crédito: Real Celulares

Um celular explodiu durante a troca de tela na assistência técnica Real Celulares, de Ibiporã (PR). O momento foi registrado pelas câmeras de segurança, que captaram quando aparelho começou a pegar fogo enquanto estava sendo manuseado pelos técnicos. O susto, na última sexta-feira (28/11), só foi divulgado agora. Ninguém ficou ferido.

O aparelho havia sido adquirido pela própria loja para passar pelo reparo e, depois, ser colocado à venda. De acordo com Alex Vital, proprietário do comércio, o procedimento de substituição de tela exige que o celular seja colocado em uma chapa térmica, utilizada para amolecer a cola que une a placa à bateria e à tela. 

No entanto, como a temperatura do local estava elevada e o molde utilizado para acomodar a tela era feito de ferro, o aquecimento do aparelho ocorreu de forma muito mais rápida do que o normal. Esse aumento de calor acabou atingindo a bateria.

“A gente tem que colocar numa máquina que aquece para fazer a retirada da tela. Esse aparelho específico tem o molde da tela que é de ferro. Por isso, o aquecimento é muito mais rápido. No momento em que estava fazendo essa separação da tela, teve um aquecimento na bateria. Como ela é compacta, tem o positivo e negativo, e um líquido dentro. Quando esse líquido entra em contato com o oxigênio, causa a explosão”, explicou o técnico em entrevista ao G1. 

Depois do susto, o aparelho foi resfriado, mas não poderá mais ser recuperado. Apenas a placa foi salva. Apesar da intensidade da explosão, ninguém ficou ferido.

Vital afirmou que situações semelhantes já ocorreram no estabelecimento, mas nunca com essa proporção. “Em muitos casos que já aconteceram aqui, não teve uma explosão igual essa. [...] Aconteceu já umas duas ou três vezes da bateria estourar, mas dessa vez a gente ficou surpreso e assustado. Em 15 anos, isso nunca aconteceu”, destacou. 

Dois episódios de explosão de celular no Brasil viralizaram recentemente nas redes sociais e geraram alertas sobre riscos que podem ser evitados. Em Anápolis, Goiás, o aparelho pegou fogo quando uma mulher fazia compras em um mercado. Com queimaduras, ela precisou receber atendimento hospitalar. Reprodução
O outro caso ocorreu em Guarapari, no Espírito Santo. A explosão dentro de um ônibus produziu uma grande nuvem de fumaça. Felizmente, ninguém se feriu. Reprodução
A principal razão que pode fazer um celular explodir é o superaquecimento da bateria. Ao portal G1, Gabrielle Silva, do Instituto dos Engenheiros Elétricos e Eletrônicos (IEEE) explicou que a bateria de íon-lítio é sensível.
A principal razão que pode fazer um celular explodir é o superaquecimento da bateria. Ao portal G1, Gabrielle Silva, do Instituto dos Engenheiros Elétricos e Eletrônicos (IEEE) explicou que a bateria de íon-lítio é sensível. "O calor gerado pela bateria é maior do que pode ser dissipado, levando à combustão", afirmou. freestocks Unsplash
No entanto, é raro que isso aconteça porque as baterias costumam ter sistemas de segurança múltiplos para impedir o superaquecimento. Para ocorrer, é necessária uma combinação de eventos. Entre os fatores que aumentam esse risco estão: impactos na estrutura da bateria, exposição ao calor e uso de bateria ou carregadores que não são originais,
A Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade afirma que, embora os acidentes fatais com celulares sejam raros (se compararmos o número de ocorrências com a enorme quantidade de telefones no Brasil), o risco existe no uso do aparelho. E é necessário ter cuidado. Veja pessoas que perderam a vida. pixabay
Em 20/12/2021, Max Willyan Gomes, 14 anos, morreu em Alexânia (GO). Ele levou uma descarga elétrica ao usar o celular que estava carregando na tomada, ligado a uma extensão. Segundo a polícia, chovia na hora e um raio ampliou a corrente. Reprodução TV
Em 28/02/2021, uma menina de 10 anos morreu ao colocar o celular para carregar usando uma extensão que estava com o fio descascado, em Quirinópolis (GO). Reprodução Tv Anhanguera
Em 25/05/2021, a cabeleireira Márcia Soares, 26 anos, morreu ao levar choque em celular ligado na tomada em Lagoa do Carro (PE). Reprodução Arquivo Pessoal
Em 24/08/2021, Sara Alves, de 2 anos, morreu atingida por descarga elétrica do carregador do celular em Ereré (CE). Ela havia deitado sobre o fio do celular, que estava carregando em uma extensão. Em 11/12, Darley Emanuel morreu ao tomar choque após colocar o celular para carregar numa tomada em Santa Helena, no Sertão da Paraíba. Reprodução Instagram
Para evitar riscos, alguns cuidados são essenciais. Não use carregadores piratas. Eles não têm dispositivos de segurança como, por exemplo, fios com a resistência adequada à corrente recebida e sensores que interrompem a energia quando a bateria está 100%. Divulgação Submarino
Quando a bateria fica cheia, pode haver superaquecimento se não houver um sistema que interrompa a corrente elétrica. Somente os carregadores originais dispõem dessa tecnologia. SERTION WIKIMEDIA COMMONS
Não use cabos com defeito, pois eles podem esquentar demais e até explodir. Se o cabo estiver quebrado, não tente remendar. Jogue fora. Para evitar danos no cabo, evite colocá-lo solto na mochila ou na bolsa Guarde o fio numa bolsinha ou pochete apropriada. Reprodução TV Globo
Em 2017, uma menina de 14 anos morreu eletrocutada no Vietnã (e o caso teve repercussão internacional) ao se deitar sobre um fio de iphone desencapado, cujo carregador estava ligado à tomada. Ela tinha colocado fita adesiva, mas não adiantou. Reprodução - wikimedia commons
Verifique se a bateria está estufada. Se isso ocorrer, troque imediatamente por outra. E o descarte da antiga deve ser feito em cestas específicas (nunca junto com o lixo comum). Lojas de eletrônicos costumam ter local apropriado para quem quer se desfazer de acessórios eletrônicos. Reprodução uBreakiFix
Não deixe o aparelho em cobertas, sofás e travesseiros enquanto estiverem sendo carregados. Eles podem sofrer um superaquecimento. Divulgação Mônica Sá
Não durma com o celular. É muito comum a pessoa se deitar com o celular, usá-lo até pegar no sono e permanecer ao longo da noite com o aparelho na cama. Não faça isso. Use o celular enquanto estiver acordado e depois deixe o aparelho em outro local. Divulgação Mônica Sá
NÃ£o recarregue o aparelho em Ã¡reas molhadas como banheiro, cozinha e Ã¡rea de serviÃ§o, e evite tambÃ©m utilizar o celular com os pÃ©s descalÃ§os nesses ambientes. Mahesh Patel - pixabay
Se for preciso utilizar o celular, desconecte-o do carregador, principalmente se estiver numa ligação. Evite ficar perto do celular durante a recarga. Senado Federal - Pixabay
O especialista em segurança Gerardo Portela adverte que é comum as pessoas ligarem mais de um aparelho numa tomada do tipo benjamin, o que é perigoso. Extensores para várias tomadas sem proteção não devem ser usados. Mercado Livre - Divulgação
O ideal é usar filtro de linha - uma régua com várias entradas e um interruptor. Se houver sobrecarga, o equipamento age como disjuntor, interrompendo a energia. Eletrônica Santana - Divulgação
Outro alerta: não se deve usar celulares em postos de gasolina. O risco é tão alto que o uso do aparelho nesses ambientes é proibido por lei. Reynaldo Amadeu Dal Lin Jr pixabay
Especialistas explicam que o vapor de combustÃ­vel Ã© mais pesado do que o ar e fica concentrado perto do solo. Se o celular cai e gera um pequeno curto, isso pode ser suficiente para provocar uma explosÃ£o. E o posto de combustÃ­vel estÃ¡ cheio de material inflamÃ¡vel, agravando o risco de uma tragÃ©dia. andreas 160578 pixabay
A atenção deve ser redobrada em dias de temporal, com raios e trovões. O celular pode ser usado normalmente, mas a pessoa não deve manuseá-lo enquanto estiver carregando. Um raio na região pode fazer a descarga elétrica se expandir, atingindo o dispositivo móvel. Felix Mittermeier/Pixabay

