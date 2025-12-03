Celular explode durante troca de tela em assistência técnica

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um celular explodiu durante a troca de tela na assistência técnica Real Celulares, de Ibiporã (PR). O momento foi registrado pelas câmeras de segurança, que captaram quando aparelho começou a pegar fogo enquanto estava sendo manuseado pelos técnicos. O susto, na última sexta-feira (28/11), só foi divulgado agora. Ninguém ficou ferido.

O aparelho havia sido adquirido pela própria loja para passar pelo reparo e, depois, ser colocado à venda. De acordo com Alex Vital, proprietário do comércio, o procedimento de substituição de tela exige que o celular seja colocado em uma chapa térmica, utilizada para amolecer a cola que une a placa à bateria e à tela.

No entanto, como a temperatura do local estava elevada e o molde utilizado para acomodar a tela era feito de ferro, o aquecimento do aparelho ocorreu de forma muito mais rápida do que o normal. Esse aumento de calor acabou atingindo a bateria.

“A gente tem que colocar numa máquina que aquece para fazer a retirada da tela. Esse aparelho específico tem o molde da tela que é de ferro. Por isso, o aquecimento é muito mais rápido. No momento em que estava fazendo essa separação da tela, teve um aquecimento na bateria. Como ela é compacta, tem o positivo e negativo, e um líquido dentro. Quando esse líquido entra em contato com o oxigênio, causa a explosão”, explicou o técnico em entrevista ao G1.

Depois do susto, o aparelho foi resfriado, mas não poderá mais ser recuperado. Apenas a placa foi salva. Apesar da intensidade da explosão, ninguém ficou ferido.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Vital afirmou que situações semelhantes já ocorreram no estabelecimento, mas nunca com essa proporção. “Em muitos casos que já aconteceram aqui, não teve uma explosão igual essa. [...] Aconteceu já umas duas ou três vezes da bateria estourar, mas dessa vez a gente ficou surpreso e assustado. Em 15 anos, isso nunca aconteceu”, destacou.