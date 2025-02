Vídeo: celular explode no bolso de mulher que fazia compras em Goiás

MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - O celular de uma mulher explodiu dentro do bolso enquanto ela fazia compras em um estabelecimento comercial de Anápolis, em Goiás, no último sábado (8/2). Veja o vídeo:

Imagens da câmera de segurança mostram a cliente correndo em desespero com o bolso em chamas. Ela estava acompanhada do marido no momento.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Goiás, a mulher sofreu queimaduras de primeiro e segundo graus na mão, antebraço, dorso e nádegas, todos do lado esquerdo do corpo.

Após o ocorrido, ela foi socorrida e encaminhada para o Hospital Alfredo Abraão, onde recebeu o tratamento para as queimaduras.

