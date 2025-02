Pedreiro conquista 7 milhões de seguidores com vídeos de ‘antes e depois’

Rafael Fonseca, mais conhecido como Rafael Pedreiro, de 30 anos, natural de Barra do Garças (MT), cresceu na internet ao mostrar sua rotina na construção civil - principalmente com conteúdos de ‘antes e depois’ de suas reformas. Agora, com quase dois milhões e meio de seguidores, Rafael tem as redes sociais como principal fonte de renda, dividindo a rotina entre construtor e criador de conteúdo.

O influenciador começou a trabalhar como ajudante de obras em 2012, mas só foi se oficializar como pedreiro três anos depois. Já na internet, começou despretensiosamente a publicar vídeos no YouTube em 2019.

Em entrevista ao portal PEGN, conta que o primeiro projeto acabou não dando muito certo, mas que em 2021 optou por tentar novamente, dessa vez seguindo um novo formato: “Ao invés de ficar filmando e falando, comecei a narrar o conteúdo. Eu mostrava o andamento dos serviços e as pessoas achavam satisfatório. Não encontrei ninguém da área de construção civil que fazia esse tipo de vídeo, então, começou a dar certo".

O aumento do público acabou rendendo parcerias com marcas de construção civil e ferramentas - que buscavam a visibilidade de Rafael para a divulgação dos produtos.

Em 2022, criou um perfil no TikTok, o que o obrigou a flexibilizar seu conteúdo. “Comecei a gravar vídeos na vertical e resumir o que mostrava em 20 minutos por apenas um minuto", conta. Além do TikTok, passou a postar no YouTube Shorts, no Instagram e no Facebook. Em seu conteúdo, ele oferece diversas dicas de como realizar diversos serviços, auxiliando outros profissionais da área e pessoas interessadas em reformas.

A rotina de trabalho duplicada acabou reduzindo sua quantidade de serviços realizados. "Recebo muitas mensagens de seguidores pedindo orçamento porque confiam no trabalho que eu faço, mas não consigo atender da mesma maneira", explica. “Antes de criar vídeos, eu trabalhava de domingo a domingo nas obras. Hoje é de segunda-feira a sexta-feira”.

Ele diz que não aumentou os valores dos seus serviços e que faz alguns trabalhos de graça quando entende que o cliente não tem boas condições financeiras. “Futuramente, pretendo fundar uma construtora para vender casas. Quero ter uma grande equipe para conseguir atender grandes obras", afirma.



Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice