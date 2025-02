Gusttavo Lima é cortejado por partidos nanicos e enfrenta hesitação de siglas maiores

(FOLHAPRESS) - Partidos nanicos negociam com o cantor sertanejo Gusttavo Lima para concorrer à Presidência da República em 2026. PRTB e Avante já fizeram propostas, e ele deve conversar nos próximos dias com o PRD - sigla surgida em 2023, como resultado da fusão de PTB e Patriota, que quase lançou o ex-presidente Jair Bolsonaro em 2018.

Integrantes de algumas grandes legendas (com mais estrutura, tempo de propaganda na televisão e fundo partidário) também conversaram com o cantor, mas apontam dificuldades. Dirigentes do União Brasil, PL e PP afirmaram que não podem prometer a candidatura presidencial e que o preferem na eleição ao Senado por Goiás.

Segundo interlocutores, o cantor sertanejo foi aconselhado a aguardar para ver se mostra viabilidade eleitoral - a avaliação nesse grupo é a de que dificilmente seu nome prosperaria na direita sem o aval de Bolsonaro.

Gusttavo Lima esteve com o ex-presidente no final do ano passado e, em 2025, manteve contato com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, com quem pode se encontrar nas próximas semanas.

A possibilidade de disputa ganhou mais força com a pesquisa Quaest divulgada segunda-feira (3), que mostrou Gusttavo Lima como o candidato com a menor desvantagem em relação ao presidente Lula (PT) em uma eventual disputa de segundo turno em 2026. Ele teria 35% contra 41% do petista, segundo o levantamento.

O dirigente de um partido que sondou o cantor em janeiro relata a avaliação de que a candidatura não seria para valer, mas um jogo combinado com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), de quem se aproximou nos últimos anos e que é pré-candidato à Presidência para 2026.

O acordo seria atrair mídia, mas desistir no próximo ano, anunciar apoio ao aliado e se lançar ao Senado. Esse mesmo dirigente ponderou que o plano do governador pode dar errado, já que o cantor figurou bem na última pesquisa, o que poderia animá-lo a de fato concorrer ao cargo.

Essa mesma hipótese foi aventada em relação ao influenciador Pablo Marçal, do PRTB, que já declarou a intenção de concorrer ao Palácio do Planalto e que é amigo do artista. Ex-candidato à Prefeitura de São Paulo, Marçal enfrenta processos na Justiça Eleitoral e pode ser declarado inelegível.

No primeiro turno, segundo a Quaest, Lula teria 30% dos votos e o cantor, 12% -tecnicamente empatado com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que marcou 13%. Caiado teria apenas 3% dos votos, mesmo índice do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).

O resultado animou o PRD. "Em um quadro ainda incerto para as eleições futuras, ele [Gusttavo Lima] pode apresentar uma importante alternativa para a centro-direita", disse o presidente do partido, o deputado federal Fred Costa (MG), que ainda terá uma primeira conversa com o artista para convidá-lo.





O presidente nacional do PRTB, Leonardo Avalanche, esteve com o cantor há cerca de 20 dias. Segundo contou, apresentou a proposta de compor uma chapa pura para a Presidência, com o sertanejo e Marçal.

De acordo com o dirigente, o influenciador e o sertanejo se falam com frequência sobre a eleição. "Estamos mantendo um diálogo e Gusttavo está sendo assediado por vários partidos. Acreditamos que ele deve optar pelo nosso pela segurança de que aqui ele teria vaga para disputar realmente o cargo que deseja, enquanto outros o querem para o cargo de senador ou de deputado federal", disse.

A reportagem também apurou que Gusttavo Lima e o presidente do Avante, o deputado federal Luís Tibé (MG), negociam a filiação para uma candidatura presidencial. Os deputados da sigla já foram consultados se apoiariam a ideia e a maioria respondeu positivamente. Procurado, Tibé não respondeu aos contatos da reportagem.

A percepção entre dirigentes partidários é de que apenas partidos nanicos mais à direita aceitariam apoiar a candidatura do sertanejo neste momento, de olho na visibilidade que isso pode atrair para os candidatos a deputado e senador da sigla. Nos grandes partidos de centro-direita, há muitos interesses regionais em jogo e resistências a arriscar o capital político para embarcar no projeto de alguém sem experiência.

Gusttavo Lima tem 35 anos e nunca disputou nenhum cargo público, mas tem se aproximado de políticos. No último sábado, publicou foto com Caiado nas redes sociais, após um almoço. Foi o quarto encontro neste ano. Eles também estiveram juntos duas vezes na casa do artista e em um almoço na residência oficial do governador.

Ainda que seja orientado a ter cautela, nenhum dirigente político chega a desaconselhá-lo a seguir na empreitada. O cenário ainda é visto como imprevisível, e a recente pesquisa animou o sertanejo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em publicação nas redes sociais, ele disse que não esperava pelo resultado divulgado e agradeceu. Parte das frases foi interpretada pelo mundo político como um ensaio de slogans para uma campanha.

"Eu vim aqui de coração dizer a vocês que gostam de mim, que me acompanham, uma única coisa: só Deus, só ele lá, pode parar um sonho. Então, bebê, queria dizer para vocês que estou aqui ouvindo vocês, independente de qualquer coisa. O Brasil tem jeito, não vamos desistir do Brasil", afirmou.

Procurada, a assessoria de Gusttavo Lima disse que ele não se manifestará sobre política.