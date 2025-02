Bolsonaro vai a jogo de times do Rio, e torcida grita: 'Uh! Vai ser preso'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi vaiado durante a partida entre Vasco e Fluminense, realizada nessa quarta-feira (5/2), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, válida pelo Campeonato Carioca.

“UH, vai ser PRESO”: Bolsonaro e Flávio Bolsonaro foram assistir o jogo entre Vasco e Fluminense e receberam todo “carinho” da torcida. Aumenta o som! pic.twitter.com/jXUuIiTB6k — Lázaro Rosa ???????? (@lazarorosa25) February 6, 2025

"Uh! Vai ser preso", gritavam torcedores do cruz-maltino para o ex-chefe do Executivo, que estava acompanhado do seu filho e senador, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), trajado com o uniforme do clube lusitano do qual disse ser torcedor.

Em vídeo postado nas redes sociais, é possível ver que, ao serem iniciados os gritos críticos a Bolsonaro, pai e filho deixaram o lugar.

Bolsonaro, que nasceu em Glicério (SP), já afirmou ser torcedor do Palmeiras, mas que, ao se mudar para o Rio de Janeiro, adotou o Botafogo. Contudo, é muito comum o ex-presidente declarar apoio a diversos times.

Em 2022, em meio à pandemia de COVID-19, por exemplo, o então presidente foi ao Estádio Vila Belmiro, em Santos, acompanhar a uma partida do Santos contra o Coritiba. A reação da torcida santista foi mista, com gritos de "mito", vaias e sinais ofensivos em direção ao político.