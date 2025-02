Quaest: por que Lula venceria todos os adversários da direita em 2026

A pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira, 3, mostra que Lula, mesmo em um momento de baixa no governo, é o maior beneficiado pelo discurso de Jair Bolsonaro de que, mesmo inelegível até 2030, é o candidato da direita em 2026 e as opções A, B e C do seu campo para a disputa contra o petista.

Embora o mesmo instituto de pesquisas tenha mostrado, na semana passada, que a avaliação negativa sobre o governo pela primeira vez superou a positiva, Lula vence todos os adversários por boa margem em todos os cenários testados pela Quaest para primeiro e segundo turnos.

Foram incluídos no levantamento governadores conservadores como Tarcísio de Freitas (Republicanos), Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (União Brasil), além do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, o cantor sertanejo Gusttavo Lima e o influenciador Pablo Marçal. Com todos à sombra de Bolsonaro, Lula vence um por um.

O que vai melhor contra o presidente no segundo turno é Lima, que anunciou a pretensão de ser candidato no início de janeiro, com 35%. Tarcísio, Marçal e Eduardo marcaram 34%.

Entre os três governadores apresentados ao eleitor na pesquisa, Tarcísio de Freitas, Romeu Zema e Ronaldo Caiado, há ainda um agravante à falta de endosso por Bolsonaro. Os três ostentam as maiores taxas de desconhecimento: Caiado com 68%, Zema com 62% e Tarcísio com 45%. O governador do Paraná, Ratinho Jr, do PSD, que não teve o nome incluído nos cenários de primeiro e segundo turno, é desconhecido por 51%.

Ainda há muito chão até 2026, mas a pesquisa da Quaest mostra desde já que se a direita quiser ser competitiva contra Lula, tem que se acertar internamente e acabar com a pulverização. Falta combinar com Bolsonaro.

Primeiro turno

A Quaest montou quatro cenários de primeiro turno em sua pesquisa, que ouviu 4,5 mil eleitores entre 23 e 26 de janeiro e tem margem de erro de um ponto percentual.

No primeiro cenário, Lula tem 30%; Tarcísio tem 13%; Gusttavo Lima tem 12%; Pablo Marçal tem 11%; Ciro Gomes tem 9%; Romeu Zema tem 3%; e Ronaldo Caiado tem 3%. Há 5% de indecisos e 14% de eleitores que votariam em branco, nulo ou não votaria.

O segundo cenário mostra Lula com 28%; Gusttavo Lima com 12%; Pablo Marçal com 12%; Eduardo Bolsonaro com 11%; Ciro Gomes com 10%; Romeu Zema com 5%; e Ronaldo Caiado com 3%. Os indecisos são 5% e os que responderam votar em branco, nulo ou que deixariam de votar, 14%.

O terceiro cenário marca 32% para Lula; 13% para Gusttavo Lima; 14% para Pablo Marçal; 12% para Ciro Gomes; 5% para Romeu Zema; e 4% para Ronaldo Caiado. Os indecisos somaram 4% e 16% indicaram opção por votos em branco, nulo ou por não votar.

O quarto cenário tem Lula com 33%; Gusttavo Lima com 18%; Ciro Gomes com 13%; Romeu Zema com 8%; e Ronaldo Caiado com 4%. Indecisos são 5% e 19% votariam em branco, nulo ou não votariam.

Segundo turno

Quatro confrontos de segundo turno foram incluídos na pesquisa da Quaest, todos vencidos por Lula:

Lula 41%; Gusttavo Lima 35%; 3% indecisos; 21% brancos, nulos ou não votariam

Lula 44%; Eduardo Bolsonaro 34%; 3% indecisos; 19% brancos, nulos ou não votariam

Lula 44%; Pablo Marçal 34%; 3% indecisos; 19% brancos, nulos ou não votariam

Lula 43%; Tarcísio de Freitas 34%; 4% indecisos; 19% brancos, nulos ou não votariam

Lula 45%; Romeu Zema 28%; 4% indecisos; 23% brancos, nulos ou não votariam

Lula 45%; Ronaldo Caiado 26%; 4% indecisos; 25% brancos, nulos ou não votariam