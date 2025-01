Genial/Quaest: 37% dos brasileiros avaliam o governo Lula como negativo

Uma pesquisa publicada pela Genial/Qaest nesta segunda-feira (27/1) mostra que, pela primeira vez, desde que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tomou posse, em 1º de janeiro de 2023, o governo foi avaliado mais negativamente do que de forma positiva.

Os que veem a condução da atual gestão como negativa são 37%, contra 31% que julgam como positiva. Outros 28% dos entrevistados apontaram como regular. No levantamento anterior, feito em dezembro do ano passado, os que não viam com bons olhos a gestão eram 31%, contra 33% que aprovavam e 34% que avaliavam como regular.

Entre os grupos que mais desaprovaram o governo, estão os brancos (60%), moradores da Região Sul (59%), quem recebe mais de cinco salários mínimos (59%) e evangélicos (59%).

Os maiores problemas relatados são em relação à violência, questões sociais e economia, que foram citados respectivamente por 26%, 23% e 21% dos entrevistados.

Em relação à economia, a pesquisa perguntou se os preços de alimentos, combustíveis e contas de água e luz subiram, caíram ou ficaram iguais nos últimos meses. O mercado ficou mais caro, segundo 83% das pessoas entrevistadas - no levantamento anterior, 78% haviam relatado aumento.

No caso dos combustíveis, 57% enxergam alta, contra 59% da última pesquisa. Já as contas de água e luz aumentaram para 62%, contra 65% (número do ano passado).

Apenas 6% dos entrevistados, em todos os três temas, afirmaram que houve queda nos preços.

O levantamento foi realizado entre 23 e 26 de janeiro deste ano e entrevistou 4,5 mil brasileiros com 16 anos ou mais. A margem de erro é de 1 ponto percentual e tem 95% de confiança.