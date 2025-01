Governo Lula continua batendo cabeças na economia

Não tem como não lembrar do velho samba de Noel Rosa: “Quem é você que não sabe o que diz?/Meu Deus do Céu, que palpite infeliz!”. Mais uma patacoada do governo na área econômica, depois de uma semana em que foi nocauteado nas redes sociais com a história da fiscalização do Pix, por uma onda de fake news contra o governo, por causa de uma zelosa Instrução Normativa da Receita: o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, empoderado como se fosse um primeiro-ministro, anunciou que o governo federal fará “intervenções” para reduzir o preço dos alimentos.





Segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o preço dos alimentos ficou 8,23% mais caro no acumulado de 2024, acima dos 4,83% do índice geral. A inflação da comida que vai para a mesa dos pobres assombra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ainda mais depois da história do Pix, porque é um assunto que atinge diretamente sua principal base eleitoral, os brasileiros com renda de até dois salários-mínimos.

A onda de boatos de que o governo cobraria impostos dos trabalhadores informais que utilizam o Pix, pela primeira vez, havia criado um ambiente adverso para Lula junto aos seus eleitores mais fiéis. Por essa razão, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acabou muito desgastado. E o ex-governador baiano, que controla o Palácio do Planalto, saiu fortalecido na longa queda braços que mantém com a equipe econômica para não cortar gastos do governo, principalmente do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que está sob sua gestão. Nenhuma medida governamental, agora, pode ser divulgada sem autorização de Costa.





“A princípio, nós vamos fazer algumas reuniões com o ministro da Agricultura, com o ministro do Desenvolvimento Agrário, que pega as pequenas propriedades, e o Ministério da Fazenda, para a gente buscar um conjunto de intervenções que sinalizem para um barateamento dos alimentos”, declarou Costa no programa Bom Dia, Ministro, da EBC. Como sempre, a soberba põe tudo a perder. O ministro da Casa Civil discorreu sobre a inflação de alimentos como se tivesse uma varinha de condão para resolver o problema. Destacou o impacto da exportação e do aumento do poder aquisitivo para o aumento dos preços, e disse esperar que, com a safra de 2025, vários alimentos fiquem mais baratos.



Com razão, atribuiu a alta nos preços a questões climáticas, como as enchentes no Rio Grande do Sul, que destruíram parcela considerável da produção de arroz. Sim, eventos extremos foram a principal causa, com impacto na produção de café, carne, leite, frutas, dentre outros produtos. “As redes de supermercados sugeriram algumas medidas, e nós vamos implementá-las agora nesse primeiro bimestre. Vamos, a partir dessas primeiras reuniões, ouvindo também os produtores, buscar medidas que consigam reduzir o preço dos alimentos”, disse ainda Rui Costa, sem especificar nada, como se fosse o ministro da Fazenda, a quem cabe coordenar a área econômica do governo.



Maldição econômica



Tabelar preços de alimentos é uma maldição, o último estágio da perda de controle da inflação, depois do congelamento de tarifas públicas e preços dos combustíveis com o mesmo objetivo. Diante do zunzunzum que se formou no mercado, à tarde, a assessoria da Casa Civil mitigava as declarações de Costa, que teria usado uma expressão inadequada, “intervenções” em vez de “medidas”, porém, não veio a público admitir que havia falado bobagem. Diria Noel, ao final de “Palpite infeliz”, um de seus sambas mais antológicos: “Pra que ligar a quem não sabe/ Aonde tem o seu nariz?”.



Na verdade, o governo foi salvo nesta quarta-feirapela queda do dólar, que voltou ao patamar inferior a R$ 6,00, uma excelente notícia para o ministro Fernando Haddad. A moeda norte-americana encerrou o dia cotada a R$ 5,94, menor valor desde 27 de novembro, quando ficou em R$ 5,91. Na mínima da sessão, chegou também a R$ 5,91. Esse resultado foi atribuído às declarações do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que reforçou a promessa de impor tarifas de 10% à China e à União Europeia. Também considerou alíquotas de até 25% contra o México e o Canadá.



Como não assinou nenhuma medida efetiva, o mercado acalmou. Havia receio de que a sobretaxação dos produtos importadores viria logo no primeiro dia de mandato. Segundo os analistas, o aumento de impostos sobre importações é um fator inflacionário nos Estados Unidos, o que desvaloriza no dólar. Isso acaba beneficiando o real. Outro fator foram as discussões no Fórum Econômico Mundial (WEF, na sigla em inglês) em Davos, na Suíça.

