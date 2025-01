Trump amplia incertezas para o governo Lula

O retorno de Donald Trump à Casa Branca é o prenúncio de uma era de muitas incertezas na política mundial. Líderes como Vladimir Putin (Rússia) e Benjamin Netanyahu (Israel) são audaciosos e duros, porém previsíveis. O novo presidente dos Estados Unidos, que tomará posse nesta segunda-feira (20), é imprevisível. Trump é visto como uma ameaça à democracia por grande parcela da opinião pública mundial e divide profundamente a sociedade norte-americana.



Para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, essa é uma externalidade muito negativa. Existe uma real conexão entre a Casa Branca e o ex-presidente Jair Bolsonaro, que se comporta como fã de carteirinha de Trump e não apenas como aliado. A mídia norte-americanos tem destacado as relações da direita norte-americana com Bolsonaro, sobretudo da Califórnia.



A volta de Trump à Casa Branca é um alento para o ex-presidente brasileiro, impedido de disputar eleições por oito anos, porém, com sua base eleitoral ainda robusta. Essa relação é analisada no longo artigo “Uma história de dois caudilhos”, de Omar G. Encarnación e Charles Flint Kellog, acadêmicos norte-americanos, publicado pela Foreign Affairs, influente revista sobre a política externa dos EUA.



Sabe-se que Biden teve um papel importante no plano internacional para frustrar a tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro. O que teria acontecido com Trump no poder? Um sintoma de que as relações de Lula com Trump estão sujeitas a muitas armadilhas da direita norte-americana é a carta do senador republicano Rick Scott ao presidente Lula, na qual exige que o Brasil repudie os comentários do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, sobre Porto Rico, durante o chamado “Festival Internacional Antifascista”, realizado em Caracas, nas comemorações de sua posse ilegítima.



Cascas de banana



“Está pendente a liberdade de Porto Rico, e nós vamos conquistá-la. Com as tropas do Brasil. E Abreu de Lima na frente. Batalhão Abreu de Lima para libertar Porto Rico, o que acha?”, declarou um delirante Maduro, para uma plateia de apoiadores de esquerda de diversos países, inclusive brasileiros. O citado batalhão é uma unidade da Polícia Militar de Pernambuco.



Na carta, Rick Scott classificou Maduro como um “ditador assassino que oprime o povo venezuelano” e afirmou que as palavras do líder chavista são “uma ameaça perigosa e inaceitável contra os Estados Unidos”. O republicano cobrou uma posição oficial do governo brasileiro sobre a fala de Maduro, destacando que o silêncio de Lula poderia ser interpretado como conivência.



Também republicana, a deputada Elvira Salazar, representante dos grupos anticastristas de Miami, em linha com o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), reverberou a carta no seu Twitter, em português. O objetivo da conexão entre trumpistas e bolsonaristas é desestabilizar as relações entre os Estados Unidos e o Brasil, caso Lula atravesse a rua para escorregar na casca de banana, o que ocorre com certa frequência ultimamente.



Há evidências de que Trump pretende tutelar politicamente as Américas, para barrar a crescente influência chinesa, o que explica declarações estapafúrdias sobre a anexação do Canadá, a mudança do nome do Golfo do México para Golfo da América e a reocupação do canal do Panamá. É uma mudança significativa, porque a política externa democrata havia priorizado os conflitos com a Rússia e o Irã e deixara em plano secundário a velha doutrina anunciada por James Monroe (presidente de 1817 a 1825) em sua mensagem ao Congresso de 2 de dezembro de 1823: “A América para os americanos”.



Objetivamente, porém, o Brasil não é “top ten” na hierarquia dos problemas imediatos a serem enfrentados pela Casa Branca. O cessar fogo em Gaza, o fim da guerra da Ucrânia, a instabilidade na Síria, o contencioso com o México, a crise institucional da Coreia do Sul e a guerra comercial com a China são questões mais urgentes, sem falar nos problemas internos, como os incêndios na Califórnia, a epidemia de opioides (fentanil) e a situação dos imigrantes.



Entretanto, os riscos existem. Trump ameaça sobretaxar os produtos brasileiros, o que pode ser mortal para nossa indústria, porque os Estados Unidos são nosso maior mercado de exportação de manufaturados. A Venezuela, apesar da distância regulamentar adotada por Lula, continua sendo um tema delicado, por causa de Essequibo, na Guiana, que Maduro ameaça anexar à Venezuela. Além disso, a relação comercial com a China, nosso maior parceiro econômico, que deve se tornar o maior investidor externo, pode escalar as tensões com os EUA. Até agora, felizmente, as ambições expansionistas de Trump não chegaram à Amazônia.