TRT-MG realiza mobilização contra o trabalho escravo

O Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais (TRT-MG) realiza, na próxima terça-feira (28/1), um ato simbólico de mobilização de combate ao trabalho escravo. O evento contará com a participação de diversas instituições parceiras e tem como objetivo divulgar a agenda de ações do Programa de Enfrentamento ao Trabalho Escravo, ao Tráfico de Pessoas e de Proteção ao Trabalho do Migrante para 2025.

O evento acontecerá a partir das 10h30, no hall de entrada do edifício-sede, na Avenida Getúlio Vargas, 225, no bairro Funcionários, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O programa é desenvolvido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) em Minas Gerais e coordenado pelas desembargadoras Paula Oliveira Cantelli e pela juíza Adriana Campos de Souza Freire Pimenta.

Entre as organizações confirmadas estão o Ministério Público do Trabalho (MPT), o Fórum Nacional do Poder Judiciário para o Combate ao Trabalho em Condições Análogas à de Escravo e ao Tráfico de Pessoas (Fontet), o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a Associação Brasileira de Advocacia Trabalhista (Amat), a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Amatra), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário de Minas Gerais (Sitraemg).

Segundo o órgão, em 2024, mais de 1.600 pessoas foram encontradas em situação de trabalho escravo no Brasil.