Influenciadora bate carro contra cerca da residência de Alckmin

Uma influenciadora digital bateu o carro contra a cerca do Palácio do Jaburu, residência oficial do vice-presidente Geraldo Alckmin, na madrugada desse sábado (8/2). Segundo informações da polícia, ela apresentava sinais de embriaguez e se recusou a fazer o teste do bafômetro.

A colisão ocorreu por volta de meia-noite e meia. Agentes do Gabinete de Segurança Institucional que fazem a segurança do palácio abordaram a motorista e acionaram a Polícia Militar do Distrito Federal.

Os policiais militares a encontraram sentada no meio-fio. A mulher, identificada pelo Portal Metrópoles como Shara Fornalevicz Soares, de 23 anos, exalava cheiro de álcool e não conseguia responder seu nome, endereço ou data de nascimento, segundo nota da PM do DF.

De acordo com a PMDF, Shara Fornalevicz Soares apresentava sinais de embriaguez Reprodução

"Além disso, apresentava fala alterada, comportamento arrogante, olhos vermelhos e tom irônico", diz a corporação. Ainda segundo a PM, Shara tentou fugir do local chamando um carro de aplicativo e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Por esse último fato, recebeu voz de prisão.

A 5ª Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal registrou o caso como falta de habilitação para dirigir, embriaguez ao volante e acidente de trânsito sem vítima. Familiares pagaram fiança de R$ 15 mil, e a mulher foi liberada. Ela ainda não se manifestou sobre o caso em suas redes sociais.

Shara Fornalevicz Soares é influenciadora digital, com 26 mil seguidores, e foi assessora técnica no gabinete da Presidência da Câmara durante o mandato de Arthur Lira (PP-AL), cargo que ocupou de novembro de 2021 a fevereiro de 2022.

