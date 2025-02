Nikolas anuncia que esposa está grávida de novo: 'Agora somos 4'

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) publicou em suas redes sociais que será pai novamente: "Agora somos quatro".

No Instagram, o parlamentar de 28 anos mostrou o momento exato em que ficou sabendo da notícia. Ele estava sentado no sofá, quando a esposa, Lívia Orletti, chegou com a filha Bruna no colo, pedindo para o marido segurar a menina, pois estava com dor nas costas.

Ao pegar a pequena, Nikolas não demorou a perceber que a blusa da criança trazia um recado: “Papai, dentro da mamãe agora batem dois corações!”.

“Não, não é possível! Amor, você está falando sério? Você jura que está falando sério? Deixa eu ver o teste!”, reagiu o deputado federal, ainda incrédulo.

Nikolas Ferreira nem percebeu que, além da blusa com o recado, a filha trazia na mão o teste rápido de gravidez. Ao conferir o teste, perguntou se uma barrinha azul significava que o bebê será menino.

Ele ainda disparou um “Oh, meu Deus, quando a gente estava ‘engatando’ no sono…”, possivelmente já antevendo as noites sem dormir que toda criança exige dos pais.