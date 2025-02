O cuidado de Nikolas e Marçal ao se encontram em jogo de Neymar

Nikolas Ferreira e Pablo Marçal se encontraram durante o jogo entre Santos e Botafogo-SP, que marcou a volta de Neymar ao futebol brasileiro, nessa quarta-feira, 5.

Depois de uma aproximação mais explícita na posse de Donald Trump, quando os dois estiveram juntos em Washington, com direito a postagem nas redes sociais, o encontro na partida na Vila Belmiro foi mais discreto.

Os dois estiveram no mesmo ambiente pelo menos três vezes, conforme se vê em stories de ambos no Instagram: no camarote da família de Neymar, à beira do gramado do estádio santista; na sala reservada onde familiares e amigos do jogador cantaram parabéns a ele por seu aniversário; e na parte externa da Vila Belmiro, onde ambos tiraram fotos com fãs ao mesmo tempo.

Dessa vez, no entanto, o deputado e o influenciador só aparecem ao fundo das publicações um do outro (veja abaixo um exemplo). Eles tiveram o cuidado de não mostrar nas redes sociais qualquer interação entre si. Ao contrário: em um dos stories postados por Nikolas, fica claro que ele evita até olhar para Marçal e passa por trás do influenciador sem se dirigir a ele enquanto os dois eram tietados fora do estádio.

Em entrevista ao PlatôBR durante a eleição à presidência da Câmara, no sábado, 1º, Nikolas Ferreira tentou a todo custo minimizar sua aproximação com Marçal. “Não tenho relacionamento algum com Pablo Marçal, seja de amizade, seja empresarial. Nem tudo que está na internet é aquilo que transparece”, disse.

Nessa quarta, mesmo dia do jogo em Santos, Flávio Bolsonaro saiu em defesa de Nikolas, reafirmou a confiança de que o deputado mineiro é leal a Jair Bolsonaro e disse que ele “orgulha a direita”.

“O Nikolas não tem que provar para ninguém que é do nosso time e que é leal ao Presidente Jair Bolsonaro! Entrou pra política há pouco tempo e já alcançou uma relevância que muito orgulha a direita”, escreveu Flávio no X. “Todos nós comemoramos seu vídeo sobre o Pix como se fosse um gol do Neymar numa final da Copa do Mundo! Parabéns, Nikolas, temos que ocupar todos os lugares estratégicos na política para resgatar o Brasil da corja da suprema esquerda e devolver o futuro aos brasileiros!”, completou.