Bunda mole e chupetinha: nova briga entre Nikolas Ferreira e Felipe Neto

A troca de farpas entre o influenciador Felipe Neto e o deputado mineiro Nikolas Ferreira (PL-MG) ganhou um novo capítulo. Desde 2022, ano de campanha eleitoral, há registros de discussões entre os dois. Desta vez, o embate na noite dessa sexta-feira (7/2) começou quando o político se referiu ao youtuber como "bunda mole", após Felipe declarar em entrevista que não comentará mais sobre política nas redes sociais e voltará o foco para a geração de conteúdo na internet.



“Esse aqui merece o título de maior hipócrita, covarde e bunda mole do Brasil”, alfinetou Nikolas em seu perfil no X, antigo Twitter. “E foi esse bunda mole que te colocou pra mamar em 2022. Valeu chupetinha”, rebateu Felipe Neto.



Esse aqui merece o título de maior hipócrita, covarde e bunda mole do Brasil. pic.twitter.com/PQlDV7GAMC — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) February 7, 2025

Felipe Neto falou, em entrevista ao portal F5, da Folha de São Paulo, sobre o envolvimento em polêmicas por causa da política, principalmente em 2024. "O fato de eu ter passado os últimos anos em um gigantesco embate político, vocês sabem qual foi a consequência disso", disse o influenciador à reportagem, referindo-se à dificuldade de encontrar trabalho devido ao seu envolvimento em brigas desse tipo.

E foi esse bunda mole que te colocou pra mamar em 2022. Valeu chupetinha ???? pic.twitter.com/dLhy3Ljsfe — Felipe Neto ???? (@felipeneto) February 8, 2025







A ofensa com que o deputado reagiu à matéria foi acompanhada de uma captura de tela com a entrevista, publicada na rede social. A resposta do influenciador também foi publicada com um print do tuíte de Nikolas. As mensagens da discussão receberam dezenas de milhares de curtidas e mais de 1 mil compartilhamentos.

Para 2025, Felipe Neto quer novamente direcionar seu trabalho para o canal que mantém no YouTube. “Me dediquei de corpo e alma. Mergulhei de cabeça, dediquei cada segundo da minha vida. E acredito que fiz o meu papel, mas, do fundo do coração, para todas as pessoas que vão me cobrar, que vão ficar muito chateadas com isso, preciso dizer que preciso voltar a focar em mim, na minha felicidade e no que eu amo fazer, que é produzir conteúdo. Tive que abdicar de muitas coisas para essa vida, que não é a vida que eu queria ter", postou.

A briga é antiga. Durante a campanha eleitoral de 2022, o parlamentar reagiu a conteúdos de Felipe Neto, criticando sua suposta posição de esquerda, ao que o empresário se referiu a ele, em outubro daquele ano, pela primeira vez, como "chaveirinho da milícia", "acessório do fascismo" e "chupetinha de genocida". A partir de então, enquanto a política divide os brasileiros, os dois seguem no noticiário das polêmicas, provocando reações diversas entre os internautas.

