Presidente do PSB lança candidatura de João Campos à presidência da sigla

O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, anunciou na quinta-feira (6/2) o lançamento da candidatura de João Campos (PE) à presidência da sigla. Reeleito em primeiro turno nas últimas eleições, o prefeito de Recife é considerado a maior liderança política jovem do partido.

“Quero aproveitar esta reunião do nosso Diretório Nacional para fazer o lançamento oficial da candidatura que se apresenta, que eu defendo e que muitos companheiros que estão aqui também defendem, que é do prefeito João Campos à presidência do partido”, disse Siqueira.

Campos tem 31 anos e é natural da capital pernambucana. O político vem de uma família de políticos. Seu pai, Eduardo Campos, morreu em 2014, em desastre aéreo, quando era candidato à Presidência da República.

"Um jovem muito promissor, que tem na sua juventude uma maturidade extraordinária. Esta é uma mudança geracional necessária e que aponta para uma perspectiva muito positiva para o PSB", destacou o presidente da sigla.

O anúncio oficial será feito no 16º Congresso do partido, em Brasília, nos dias 30 e 31 de maio e 1º de junho.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia