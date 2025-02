Paes pede que Rio de Janeiro seja reconhecido como capital honorária do Brasil

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD) publicou uma opinião controversa — pelo menos para os moradores do Distrito Federal — no X (antigo Twitter) nesta sexta-feira (7/2). Paes solicitou ao presidente Lula um decreto federal que reconheça o Rio de Janeiro como a capital honorária do Brasil e cidade federal, pedido que Paes irá formalizar.

Na publicação, o prefeito lembra que o Rio foi a capital do país durante parte do período colonial, império e um trecho da república, de 1763 até 1960, quando Brasília foi construída. Para ele, o município fluminense nunca deixou de ser um importante centro político, cultural e econômico e, por isso, deve ser reconhecido como tal formalmente.

Paes ressalta que, mesmo após a transferência da capital para Brasília, o Rio abriga cerca de 300 órgãos públicos, autarquias e fundações federais — responsáveis por altos índices empregatícios —, mais de 500 empresas públicas e sociedades de economia mista, como a Petrobras, e é sede da Marinha.

“A fusão arbitrária da Guanabara com o antigo estado do Rio de Janeiro, obra da ditadura militar no seu apogeu, quis apagar da memória coletiva a singularidade da cidade do Rio que, no entanto, seguiu capital nacional”, diz Paes na publicação.

Ele ainda cita que muitos países mantêm capitais administrativas oficiais sem prejuízo do reconhecimento de outras capitais, como ocorre na Alemanha.

“É chegado o tempo de reconhecer a especificidade do Rio de Janeiro na federação brasileira. Um reconhecimento formal do papel do Rio pelo governo federal seria um primeiro passo para recuperar essa história, retirando a cidade do varejo dos conflitos distributivos. É do interesse de toda a República que sua cidade mais famosa e representativa tenha um status jurídico compatível com seu papel de berço da nacionalidade e símbolo maior de sua cultura”, disserta.

“Assim, proponho que nosso Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, por meio de um decreto federal, reconheça ao Rio como cidade federal e lhe conceda o título de capital honorária do Brasil. Trata-se de um primeiro e generoso passo para reparar o estado de coisas criado pela ditadura. Afinal, como capital nacional, a Cidade Maravilhosa segue como a segunda capital de todos os brasileiros e a primeira de todos os cariocas”, completa Paes.