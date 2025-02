STF encomenda gravata 'institucional' ao custo unitário de R$ 384

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O STF (Supremo Tribunal Federal) encomendou cem gravatas temáticas da corte, com estampa com referência ao edifício-sede da corte. Além do item, lenços também foram comprados. O Supremo adquiriu as gravatas ao custo total de R$ 38.475.

O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, afirmou que os itens serão dados como presentes em retribuição quando ministros fizerem ou receberem visitas e forem presenteados com alguma lembrança.

"Nós recebemos muitas visitas ou visitamos lugares em que as pessoas nos dão presentes. E, portanto, foi uma forma que nós encontramos, gentil, de retribuir os eventuais presentes que recebemos com uma gravata que tem o símbolo do Supremo Tribunal Federal e que, se permitirem aí, modéstia à parte, ficou muito bonitinho", afirmou Barroso.

Até o momento, cada um dos ministros e o procurador-geral da República, Paulo Gonet, ganharam uma gravata, e a ministra Cármen Lúcia um lenço.

De acordo com informações da corte, a maioria será colocada à venda na Livraria do STF. Assim, os valores retornarão aos cofres da União. O fornecedor é Aragem Rio Comércio e Design de Estamparia.

A loja do Supremo vende livros, porta canecas, canetas, cadernos e chaveiros. As gravatas e os lenços ainda não estão disponíveis no site da livraria.

Os pagamentos são feitos por meio de GRU (Guia de Recolhimento da União), um tipo de documento instituído pelo Ministério da Fazenda para recolhimento das receitas de órgãos.

Os modelos dos dois artigos foram lançados na quinta-feira (6) pelo presidente. Rindo, Barroso afirmou se tratar do STF fashion. Na sessão plenária em que foi feito o anúncio, todos os ministros usaram os acessórios.

"Faço apenas o registro, porque não passará despercebido, do novo departamento, o STF fashion. Nós lançamos uma gravata do Supremo Tribunal Federal, que todos estamos utilizando, e, para as mulheres, um lenço belíssimo, como o que está com a ministra Cármen Lúcia", disse.

Depois da aposentadoria de Rosa Weber, em setembro de 2023, Cármen é a única mulher entre os 11 integrantes do STF.

