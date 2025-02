Engler quer retirada de livro de história alegando doutrinação

O deputado estadual Bruno Engler, líder da bancada do PL na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), quer retirar livros didáticos distribuídos na rede de ensino do estado, alegando “doutrinação ideológica”.

O material questionado é produzido pela Editora FTD, que tem 120 anos de atuação no segmento e foi responsável pelo primeiro livro didático do Brasil. Ele é utilizado no Colégio Militar Tiradentes, em Belo Horizonte.

O pedido se baseia em trechos do livro que afirmam que a ex-presidente Dilma Rousseff sofreu impeachment por falta de apoio no Congresso Nacional, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado pela Operação Lava Jato sem provas e que o ex-presidente Jair Bolsonaro defendeu, durante a pandemia, o uso de medicamentos sem eficácia comprovada, além de adotar medidas que favoreceram o setor empresarial em seu governo.

Em suas redes sociais, o deputado afirmou que enviou um ofício ao governador Romeu Zema (Novo), solicitando a retirada imediata do material usado na instituição de ensino militar e a revisão de todo o conteúdo didático da FTD.

Solicitei ao Governador Romeu Zema a retirada IMEDIATA dos livros da editora FTD de toda rede do Colégio Tiradentes, assim como a revisão de todo o material nas demais escolas. pic.twitter.com/9busmLSbl1 — Bruno Engler (@BrunoEnglerDM) February 8, 2025

Segundo ele, a retirada é necessária para “garantir que o material pedagógico adotado nas instituições de ensino esteja em conformidade com os princípios educacionais, éticos e morais que norteiam a formação dos estudantes mineiros”.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Estado da Educação para comentar o pedido do deputado. Assim que houver um posicionamento, o texto será atualizado.

Em resposta à reportagem, a FTD Educação enviou a seguinte nota:

"Em relação aos livros utilizados no Colégio Tiradentes da PMMG, a FTD Educação informa que os conteúdos didáticos dos livros e materiais de ensino da FTD Educação estão alinhados à BNCC (Base Nacional Comum Curricular) e são desenvolvidos e atualizados para a formação integral dos alunos, em consonância total e irrestrita à legislação educacional brasileira.

A FTD Educação é uma empresa com 122 anos de existência, comprometida com a missão e o propósito de transformar a sociedade por meio da educação de crianças e jovens, prezando por valores como atitude educadora e cuidadora, escuta e abertura ao diálogo, construção de relações de respeito, convivência harmoniosa e promoção da integração e acolhimento.

Desde a produção do primeiro livro didático no Brasil, em 1902, até os dias atuais, a FTD Educação reafirma o compromisso com o diálogo e com o debate, com responsabilidade e imparcialidade, sem nenhum viés partidário ou político.

A empresa, em todas essas décadas, atende grandes redes de escolas privadas em todo o Brasil, centenas de municípios com melhoria comprovada de seus IDEBs e, há mais de 40 anos, é uma das principais fornecedoras dos programas de livros didáticos do Ministério da Educação, em todos os governos".

Recebemos as informações divulgadas relativas ao conteúdo do material didático e imediatamente iniciamos um diálogo com o ColégioTiradentes, reafirmando a seriedade desta casa e o compromisso de transparência, ética e parceria com a Rede para levar conteúdo didático de qualidade aos estudantes."