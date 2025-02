Caso Lexa: o que não dizer a uma mãe que perdeu um bebê?

Quando uma mulher perde um bebê durante a gestação ou logo após o nascimento, o luto perinatal se torna uma realidade difícil e muitas vezes solitária. A dor da perda carrega não apenas a ausência física, mas também o fim de um futuro que já havia sido imaginado. No entanto, por falta de informação ou por querer consolar da forma errada, amigos e familiares dizem frases que podem machucar ainda mais.



"Cada história de perda é única, mas todas essas mães compartilham a necessidade de serem ouvidas e respeitadas em sua dor. Saber o que dizer, e o que evitar, já é um grande passo para um acolhimento mais humano", explica a psicóloga perinatal e fundadora do Instituto MaterOnline, Rafaela Schiavo.



E o pai? Ele também sente o luto



O luto perinatal não afeta apenas as mães. Pais também sofrem o luto perinatal, mas raramente são incluídos nessa conversa. Muitos silenciam a própria dor para apoiar a parceira, mas também precisam ser acolhidos.



"Os pais muitas vezes são cobrados para serem fortes e apoiar a mãe, mas eles também perderam um filho e precisam de acolhimento. O luto paterno é real e deve ser respeitado", destaca Rafaela. Assim como as mães, os pais podem precisar de rede de apoio e acompanhamento de um psicólogo perinatal para lidar com essa fase.



A seguir, Rafaela lista algumas das frases que nunca devem ser ditas a uma mãe que perdeu um bebê e como oferecer apoio de verdade.

O que não dizer a uma mãe em luto perinatal

"Foi melhor assim"



O luto perinatal não é apenas sobre a morte do bebê, mas sobre os planos e sonhos interrompidos. Dizer que “foi melhor assim” invalida o sofrimento e pode aumentar a sensação de culpa.



"Você pode ter outro filho"



Nenhuma nova gravidez substitui um bebê que foi perdido. Cada gestação é única, e essa frase pode minimizar a dor da mãe.



"Pelo menos você ainda não tinha criado vínculo"



O vínculo materno começa desde a gestação. A perda pode ser devastadora, independentemente da idade gestacional.



"Deus sabe o que faz"



Frases com conotação religiosa podem causar desconforto, principalmente se não forem compatíveis com as crenças da mãe.



"Seja forte"



O luto precisa de espaço para ser vivido. Pedir que a mãe seja forte pode pressioná-la a esconder seus sentimentos e tornar o processo ainda mais difícil.



Como oferecer apoio de verdade



Ofereça presença e escuta



Perguntas como "Quer conversar?" ou "Posso te ajudar com algo?" mostram que a pessoa está disponível sem pressionar.



Valide a dor da família



Frases como "Eu não posso imaginar sua dor, mas estou aqui para o que precisar" são mais acolhedoras do que tentar minimizar o sofrimento.



Respeite o tempo do luto



Cada pessoa tem seu próprio ritmo para processar uma perda. O melhor apoio é estar disponível sem cobranças ou expectativas.



Ajude com ações concretas



Oferecer ajuda prática, como cuidar de tarefas do dia a dia ou simplesmente estar por perto, pode fazer a diferença.



