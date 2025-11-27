Caminhão de cimento explode e danifica estrutura de empresa

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um caminhão carregado de cimento explodiu na última sexta-feira (21/11), no bairro Paupina, em Fortaleza (CE). Uma câmera de segurança registrou o momento da explosão, que ocorreu em uma esquina e assustou moradores da região. O impacto danificou parte da estrutura de um prédio perto do local.

Trata-se de uma empresa de implementos rodoviários localizada na região. Moradores relataram ter ouvido um forte estrondo e sentido o chão tremer.

As imagens mostram um homem caminhando atrás do veículo no exato instante da explosão. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde dele. Outro registro divulgado nas redes sociais mostra o caminhão destruído após o incidente.

Ainda não há informações sobre o proprietário do caminhão nem sobre o que teria provocado a explosão. Apesar da gravidade da cena, o Corpo de Bombeiros informou que não foi acionado para atender à ocorrência.

A perícia da Polícia Civil está no local para colher as informações que expliquem o incidente. A expectativa é que autoridades municipais e órgãos de segurança avaliem os danos e iniciem uma investigação para esclarecer as causas e possíveis responsabilidades.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A explosão reacendeu discussões entre moradores sobre a necessidade de fiscalizar com mais rigor o transporte de cargas pesadas e garantir medidas de segurança que evitem novos incidentes na região.