SUSTO NO CENTRO

'Teto parecia estar explodindo': incêndio assusta estudantes e moradores

Imóvel de dois andares no Centro do Rio de Janeiro abrigava materiais inflamáveis. Não houve registro de vítimas e área foi isolada para perícia

Redação Tupi
Redação Tupi
Repórter
22/10/2025 18:45

Fogo começou no mezanino e se alastrou rapidamente para o segundo andar, onde estavam armazenados materiais inflamáveis crédito: Tupi

Um incêndio atingiu um imóvel comercial na Rua Luís de Camões, no Centro do Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira (22/10). O fogo, que começou no mezanino e no segundo pavimento do prédio, foi rapidamente controlado pelo Corpo de Bombeiros, que enviou cerca de 40 militares e 15 viaturas ao local.

De acordo com o major Fábio Contreiras, porta-voz da corporação, o incêndio teve início em uma área com grande quantidade de materiais inflamáveis.

"O foco do incêndio estava no mezanino e no segundo pavimento. Apesar de não haver veículos no estacionamento, havia muito material em combustão — parecia um depósito. O principal objetivo era isolar a área e impedir que o incêndio se propagasse para as lojas e apartamentos ao lado", afirmou.

O que havia dentro do imóvel?

O prédio de dois andares abrigava um estacionamento no térreo e, no andar superior, diversos produtos de fácil combustão, como tecidos, maquiagens, plásticos e papelão. A presença desses materiais contribuiu para o avanço rápido das chamas, que chegaram a ameaçar imóveis vizinhos.

A pronta atuação das equipes dos bombeiros impediu danos maiores e evitou vítimas. A área foi isolada e será submetida à perícia da Defesa Civil municipal para apurar as causas do incêndio.

Como foi a evacuação da região?

Por precaução, prédios vizinhos foram evacuados, incluindo uma unidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). No Instituto de Filosofia e Ciências Sociais (IFCS), alunos precisaram sair às pressas.

"Nós estávamos em aula quando uma aluna percebeu muita fumaça. Quando olhamos, o teto parecia estar explodindo. Aqui embaixo, ainda havia gente correndo. O fogo foi se alastrando, os bombeiros chegaram rápido e tiraram pneus de dentro para evitar que as chamas se espalhassem.", relatou o estudante Marcelo.

Nelson, que é gerente de um estacionamento, contou que os funcionários agiram rapidamente. "Arrombamos portas laterais de aço e conseguimos tirar os carros e motos. Todo mundo saiu bem".

Foto: Gustavo Santiago/Super Radio Tupi

Trânsito e ações emergenciais

A fumaça tomou conta da região, exigindo apoio da CET-Rio, Guarda Municipal e do Centro de Operações (COR-Rio) para bloqueio de ruas e orientação do tráfego.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo foi totalmente confinado antes do fim da manhã e não houve registro de feridos. A Defesa Civil fará a perícia técnica no imóvel para identificar as causas do incidente.

overflay