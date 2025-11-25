Assine
SUSTO

Alerta de bomba mobiliza Bope em frente a prédio federal em Brasília

Mala abandonada em frente ao Ministério da Ciência e Tecnologia acionou protocolo de segurança. Objeto estava vazio

Maria Dulce Miranda
25/11/2025 12:48

Polícia do Distrito Federal acionaram protocolo anti-bomba após encontrar mala abandonada
Polícia do Distrito Federal acionou protocolo antibomba após encontrar mala abandonada crédito: Reprodução

Uma mala deixada na calçada em frente ao prédio do Ministério da Ciência e Tecnologia colocou parte da Asa Norte, em Brasília, em alerta na manhã desta terça-feira (25/11). A Polícia Militar acionou o Batalhão de Operações Especiais (Bope) depois que servidores perceberam o objeto abandonado próximo ao local. No entanto, três horas depois, foi descoberto que o objeto estava vazio e não representava ameaça.

Assim que chegaram ao local, os agentes isolaram a região e iniciaram os protocolos de segurança. A equipe especializada usou traje antibomba, equipamento de raio X e contou com apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal para avaliar o risco.

A inspeção durou cerca de três horas. Após a análise inicial por imagem, o operador do esquadrão abriu a mala de forma controlada. Dentro, encontrou apenas um compartimento vazio, descartando qualquer ameaça. Com isso, a área foi liberada e o trânsito no entorno voltou ao normal.

A ocorrência aconteceu no mesmo dia em que uma falha elétrica provocou uma explosão na subestação de energia do Ministério da Igualdade Racial, também em Brasília. O incidente deixou ao menos 30 pessoas feridas, uma delas com queimaduras graves. Outras vítimas foram atendidas após inalar fumaça e fuligem.

O Corpo de Bombeiros evacuou o edifício e acompanha o estado de saúde dos feridos. Até o momento, não há relação entre as duas situações registradas na capital federal.

