Alerta de bomba mobiliza Bope em frente a prédio federal em Brasília

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma mala deixada na calçada em frente ao prédio do Ministério da Ciência e Tecnologia colocou parte da Asa Norte, em Brasília, em alerta na manhã desta terça-feira (25/11). A Polícia Militar acionou o Batalhão de Operações Especiais (Bope) depois que servidores perceberam o objeto abandonado próximo ao local. No entanto, três horas depois, foi descoberto que o objeto estava vazio e não representava ameaça.

Assim que chegaram ao local, os agentes isolaram a região e iniciaram os protocolos de segurança. A equipe especializada usou traje antibomba, equipamento de raio X e contou com apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal para avaliar o risco.

A inspeção durou cerca de três horas. Após a análise inicial por imagem, o operador do esquadrão abriu a mala de forma controlada. Dentro, encontrou apenas um compartimento vazio, descartando qualquer ameaça. Com isso, a área foi liberada e o trânsito no entorno voltou ao normal.

A ocorrência aconteceu no mesmo dia em que uma falha elétrica provocou uma explosão na subestação de energia do Ministério da Igualdade Racial, também em Brasília. O incidente deixou ao menos 30 pessoas feridas, uma delas com queimaduras graves. Outras vítimas foram atendidas após inalar fumaça e fuligem.

O Corpo de Bombeiros evacuou o edifício e acompanha o estado de saúde dos feridos. Até o momento, não há relação entre as duas situações registradas na capital federal.