FARSA em SP

Reviravolta no caso Rodoanel: motorista simulou sequestro e bomba

Homem confessou ter armado a farsa que parou a rodovia; ele mesmo construiu o artefato explosivo falso e se amarrou dentro da cabine

Carlos Altman
Carlos Altman
Repórter
Jornalista
19/11/2025 19:38 - atualizado em 19/11/2025 19:44

Motorista de carreta atravessada na pista, em SP, desmaia
Situação gerou medo no Rodoanel, em São Paulo; motorista foi socorrido depois de desmaiar crédito: Reprodução de vídeo/TV Globo

O motorista do caminhão que paralisou o Rodoanel Mário Covas, na Grande São Paulo, confessou à polícia que simulou o próprio sequestro e a existência de uma bomba no veículo. O caso mobilizou equipes de segurança e fechou a rodovia na altura de Itapecerica da Serra na última semana.

Rodoanel SP: PM afirma que explosivo amarrado em motorista é falso

Dener Laurito dos Santos, de 52 anos, admitiu em interrogatório nesta semana ter forjado toda a situação. As inconsistências entre o seu relato inicial e as evidências apuradas pela polícia levaram à confissão. Ele revelou ter construído o artefato explosivo falso e se amarrado sozinho dentro da cabine.

 

Farsa

A investigação revelou que o plano foi meticulosamente arquitetado pelo próprio motorista. Imagens de câmeras de segurança, obtidas pelos agentes, mostram o momento em que ele estaciona a carreta na via e arremessa uma pedra contra o próprio veículo. Essa ação seria o suposto início do "ataque" que ele relatou.

Na versão original, Dener havia contatado o Centro de Controle Operacional da rodovia, afirmando ser vítima de um sequestro e que havia explosivos em sua carreta. Quando as equipes de resgate chegaram, o encontraram em estado alterado, falando frases desconexas e reforçando a narrativa do crime.

Com a confissão, a Polícia Civil do estado de São Paulo informou que Dener Laurito dos Santos foi indiciado por falsa comunicação de crime, crime previsto no artigo 340 do Código Penal. O homem responderá ao processo em liberdade.

As investigações prosseguem sob a responsabilidade da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de Taboão da Serra. O objetivo é esclarecer completamente os fatos e a motivação por trás da farsa, além de confirmar a responsabilidade criminal do indiciado.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

