MEDO NA PISTA

Carreta bloqueia trânsito no Rodoanel, em SP; há suspeita de bomba

O motorista está na cabine amarrado a uma bomba caseira, de acordo com a concessionária; Polícia Militar e a rodoviária estão no local

FL
FRANCISCO LIMA NETO
Repórter
12/11/2025 08:31 - atualizado em 12/11/2025 08:31

Carreta atravessada na pista gera medo e apreensão em São Paulo
Carreta atravessada na pista gera medo e apreensão em São Paulo crédito: Reprodução de vídeo/TV Globo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma carreta está atravessada na pista do Rodoanel Mário Covas, no km 44, sentido Presidente Dutra, na altura de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, O fluxo está bloqueado, na manhã desta quarta-feira (12), em razão de ameaça de bomba. 

Segundo a concessionária, o motorista do caminhão teria sido sequestrado e os criminosos o obrigaram a atravessar o veículo na pista, causando o bloqueio. 

O Centro de Comunicação da Polícia Militar, no entanto, afirmou que outra hipótese aponta que o motorista do caminhão estaria em surto, com uma bomba, falando coisas desconexas, mas que ainda não há como confirmar o que aconteceu realmente porque as equipes não puderam se aproximar em razão do risco de haver artefato explosivo. 

O motorista está na cabine amarrado a uma bomba caseira, de acordo com a concessionária. 

A Polícia Militar e a rodoviária estão no local, junto com equipes do Corpo de Bombeiros, aguardando a chegada do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais). 

A carreta saiu do estado do Acre com destino a São Bernardo do Campo e a concessionária afirmou que percebeu a rodovia bloqueada por volta das 5h20. 

O vidro dianteiro do caminhão apresenta marcas de estilhaços. 

Em razão do congestionamento, diversos motoristas estão fora de seus veículos.

