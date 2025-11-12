Carreta bloqueia trânsito no Rodoanel, em SP; há suspeita de bomba

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma carreta está atravessada na pista do Rodoanel Mário Covas, no km 44, sentido Presidente Dutra, na altura de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, O fluxo está bloqueado, na manhã desta quarta-feira (12), em razão de ameaça de bomba.



Segundo a concessionária, o motorista do caminhão teria sido sequestrado e os criminosos o obrigaram a atravessar o veículo na pista, causando o bloqueio.



O Centro de Comunicação da Polícia Militar, no entanto, afirmou que outra hipótese aponta que o motorista do caminhão estaria em surto, com uma bomba, falando coisas desconexas, mas que ainda não há como confirmar o que aconteceu realmente porque as equipes não puderam se aproximar em razão do risco de haver artefato explosivo.



O motorista está na cabine amarrado a uma bomba caseira, de acordo com a concessionária.



A Polícia Militar e a rodoviária estão no local, junto com equipes do Corpo de Bombeiros, aguardando a chegada do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais).



A carreta saiu do estado do Acre com destino a São Bernardo do Campo e a concessionária afirmou que percebeu a rodovia bloqueada por volta das 5h20.



O vidro dianteiro do caminhão apresenta marcas de estilhaços.



Em razão do congestionamento, diversos motoristas estão fora de seus veículos.

