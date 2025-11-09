Assine
CLIMA

Ventos 'carregam' mulher, que se agarra em árvore, em São Paulo

Ventania de 74km/h atingiu cidade de Peruíbe, no litoral paulista, durante passagem de ciclone extratropical

Vitor Rocha
Vitor Rocha
Repórter
09/11/2025 19:27

Ventos
Mulher precisou se agarrar em uma árvore para não ser carregada pela ventania em Peruíbe, no litoral de São Paulo crédito: Tupi

Uma mulher precisou se agarrar em uma árvore para não ser levada pelos fortes ventos em Peruíbe, no litoral de São Paulo. O caso aconteceu durante as rajadas de vento que atingiram a cidade durante a passagem de um ciclone extratropical neste sábado (8/11).

O registro da mulher se segurando na árvore foi feito na Avenida Padre Anchieta, no Bairro Balneário Stella Maris, por volta das 17h. A força dos ventos, inclusive, danificou a fachada de uma clínica veterinária.

Segundo a Defesa Civil Estadual, Peruíbe registrou rajadas de vento de 74km/h durante a tarde. O ciclone avançou até São Paulo após provocar destruição no Paraná. Na cidade de Rio Bonito do Iguaçu, por exemplo, um tufão deixou seis mortos e devastou cerca de 80% do município.

Até então, a previsão era de que ventos de até 110 km/h atingissem o litoral paulista, mas o fenômeno não atingiu essa intensidade.

Ventos não deixam feridos em Peruíbe

Por meio da defesa civil, a Prefeitura de Peruíbe informou que equipes municipais estão atuando em ocorrências causadas pelos ventos. Segundo a administração municipal, não há registro de feridos até o momento.

As equipes seguem em alerta, monitorando os pontos mais críticos e prestando apoio à população sempre que necessário.

