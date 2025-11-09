Ventos 'carregam' mulher, que se agarra em árvore, em São Paulo
Ventania de 74km/h atingiu cidade de Peruíbe, no litoral paulista, durante passagem de ciclone extratropical
Uma mulher precisou se agarrar em uma árvore para não ser levada pelos fortes ventos em Peruíbe, no litoral de São Paulo. O caso aconteceu durante as rajadas de vento que atingiram a cidade durante a passagem de um ciclone extratropical neste sábado (8/11).
O registro da mulher se segurando na árvore foi feito na Avenida Padre Anchieta, no Bairro Balneário Stella Maris, por volta das 17h. A força dos ventos, inclusive, danificou a fachada de uma clínica veterinária.
Segundo a Defesa Civil Estadual, Peruíbe registrou rajadas de vento de 74km/h durante a tarde. O ciclone avançou até São Paulo após provocar destruição no Paraná. Na cidade de Rio Bonito do Iguaçu, por exemplo, um tufão deixou seis mortos e devastou cerca de 80% do município.
Até então, a previsão era de que ventos de até 110 km/h atingissem o litoral paulista, mas o fenômeno não atingiu essa intensidade.
Ventos não deixam feridos em Peruíbe
Por meio da defesa civil, a Prefeitura de Peruíbe informou que equipes municipais estão atuando em ocorrências causadas pelos ventos. Segundo a administração municipal, não há registro de feridos até o momento.
As equipes seguem em alerta, monitorando os pontos mais críticos e prestando apoio à população sempre que necessário.