Assine
overlay
Início Nacional
BAHIA

Vereador e assessor são mortos a tiros em sítio na Bahia

Vereador Gleiber Júnior se apresentava como pré-candidato a deputado federal nas eleições de 2026

Publicidade
Carregando...
FO
Folhapress
FO
Folhapress
Repórter
09/11/2025 17:53

compartilhe

SIGA
x
O vereador Gleiber Júnior de Santo Amaro, no interior da Bahia, foi morto a tiros
O vereador Gleiber Júnior de Santo Amaro, no interior da Bahia, foi morto a tiros crédito: Reprodução/Instagram

O vereador Gleiber Júnior (Avante-BA) e o assessor dele, Diego Castro Reis, foram mortos a tiros neste domingo (9/11) em um sítio na cidade de Santo Amaro, no Recôncavo Baiano.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover


Assassinatos ocorreram em um sítio da família do político, na zona rural do município, segundo a Polícia Civil da Bahia. As circunstâncias das mortes e a motivação dos crimes ainda não foram esclarecidas.

Leia Mais


Agentes das polícias Militar e Civil e do Departamento de Polícia Técnica foram ao local para a realização dos procedimentos iniciais. "Diligências e oitivas estão em andamento para esclarecer a autoria e a motivação do crime, além de judicializar os envolvidos", informou a Polícia Civil baiana, em nota.


Prefeitura de Santo Amaro decretou três dias de luto oficial. No Instagram, a gestão municipal lamentou a morte e prestou solidariedade a familiares e amigos do vereador.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Gleiber era presidente do Avante na cidade e se apresentava como pré-candidato a deputado federal. Na noite desse sábado (8/11), horas antes do assassinato, ele publicou fotos com amigos em um evento.

Tópicos relacionados:

assassinato bahia vereador

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay