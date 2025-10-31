Homem de 42 anos invade sede da Globo em São Paulo e é contido

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um homem de 42 anos invadiu a sede da TV Globo, na zona sul de São Paulo, na última quarta-feira (29/10). O caso provocou tumulto e mobilizou a equipe de segurança da emissora, mas terminou sem feridos.

De acordo com a emissora, o homem chegou ao local em um carro de aplicativo e teria ameaçado o motorista para conseguir avançar até a área de armazenagem da emissora. “Um homem em surto invadiu a área de armazenagem da Globo SP ontem à noite num carro de aplicativo, depois de ameaçar o motorista. Desnorteado, foi contido pela segurança até a chegada da polícia, que o levou para a delegacia, sem que houvesse danos ou feridos. O homem não estava armado”, informou o comunicado.

Segundo a Globo, o invasor apresentava sinais de confusão mental e foi contido pelos seguranças até a chegada da Polícia Militar. A emissora ressaltou que não houve feridos nem danos materiais durante a ocorrência.

Em nota à imprensa, a Polícia Militar de São Paulo confirmou o atendimento da ocorrência. “Um homem de 42 anos foi detido após invadir uma emissora de televisão, na noite dessa quarta-feira (29), no bairro Vila Cordeiro, zona sul da capital. Policiais militares foram acionados para atender à ocorrência e, no local, os agentes localizaram o suspeito, que aparentava confusão mental. Ele foi detido e encaminhado ao 16º DP (Vila Clementino), onde o caso foi registrado como constrangimento ilegal. A ocorrência foi encaminhada ao Juizado Especial Criminal (Jecrim)”, informou

De acordo com informações preliminares, o homem não portava nenhuma arma no momento da invasão. Após ser detido, ele foi levado ao 16º Distrito Policial, no bairro Vila Clementino, onde o caso foi registrado como constrangimento ilegal e encaminhado ao Juizado Especial Criminal (Jecrim).

A emissora destacou que a rápida atuação da equipe de segurança foi fundamental para conter a situação antes que ela se agravasse. “A ação foi controlada sem maiores consequências”, concluiu a Globo.