Homem de 42 anos invade sede da Globo em São Paulo e é contido

Aos 95 anos, Beatriz Lyra, se aposentou há anos e, segundo reportagem do UOL, vive com uma sobrinha-neta num luxuoso apartamento no Catete, zona sul do Rio de Janeiro. Reprodução Instagram
A atriz tornou-se conhecida por longa carreira, principalmente pela parceria com o autor Manoel Carlos em novelas como HistÃ³ria de Amor, Baila Comigo e LaÃ§os de FamÃlia, ReproduÃ§Ã£o de cena DivulgaÃ§Ã£o
Solteira e sem filhos, a atriz teve seu último papel fixo em Laços de Família (2000), com participações esporádicas em novelas como Mulheres Apaixonadas e Senhora do Destino. Na foto, Beatriz com Umberto Magnani na novela "Por Amor", de 1997. Divulgação
Com a longevidade da carreira, muitos artistas tiveram destaque em suas carreiras e alcançaram a marca dos 90 anos. Confira alguns desses nomes. Na foto, Nathália Timberg, Rosamaria Murtinho, Marcelo Del Cima, Beatriz Lyra e Theresa Amayo. Nathalia, Rosamaria e Beatriz já passaram os 90. Veja outros nonagenários da cultura brasileira. Instagram
Berta Loran - Nasceu em 23/3/1926 - A atriz e comediante polonesa tem origem judaica e Ã© naturalizada brasileira. Entre as personagens mais conhecidas, estÃ£o a portuguesa Manuela Dâ??AlÃ©m Mar, da "Escolinha do Professor Raimundo", e a empregada Frosina, da novela "Amor com Amor Se Paga". ReproduÃ§Ã£o Instagram
Laura Cardoso - Nasceu em 12/9/1927 - Um das mais emblemÃ¡ticas atrizes do Brasil acumulou inÃºmeros prÃªmios ao longo de sete dÃ©cadas de carreira, atuando em mais de 60 telenovelas. Dona Isaura, de "Mulheres de Areia", e Guiomar, de "A Viagem", sÃ£o algumas das personagens marcantes. ReproduÃ§Ã£o/@atrizlauracardoso
NathÃ¡lia Timberg - Nasceu em 5/08/1929 - A carreira da atriz teve mais de sete dÃ©cadas no teatro, cinema e televisÃ£o. Ela coleciona papÃ©is memorÃ¡veis como Juliana em "A Sucessora", CecÃlia Spina em "Ti Ti Ti", ConstÃ¢ncia em "O Dono do Mundo" e Tia Celina na versÃ£o original de "Vale Tudo", alcanÃ§ando popularidade como a irmÃ£ da vilÃ£ Odete Roitman. Viva - wikimedia commons
Fernanda Montenegro - Nasceu em 16/10/1929 - Além de diversas personagens marcantes, foi a primeira brasileira a vencer o Emmy Internacional, em "Doce de Mãe" (2013), assim como recebeu indicações ao Globo de Ouro e ao Oscar de melhor atriz por seu trabalho em "Central do Brasil" (1998). É "imortal" da Academia Brasileira de Letras. - Reprodução Instagram
Pedro Farah - Nasceu em 22/07/1929 - Conhecido como Farnetto, é um humorista e ator brasileiro, que se popularizou a interpretar o copeiro, apelidado de "múmia paralítica", pelo personagem quiles Arquelau (Agildo Ribeiro) no humorístico "Planeta dos Homens". Divulgação
Haroldo Costa - Nasceu em 13/05/1930- Ator, escritor, produtor e sambista brasileiro, ele iniciou no Teatro Experimental do Negro, quando esteve na peça "O Filho Pródigo", de Lucio Cardoso. Atuou como produtor-realizador de espetáculos, contratado por proprietários de casas de shows TV Brasil wikimedia commons
Lima Duarte - Nasceu em 29/03/1930 - Reconhecido como um dos pioneiros da televisão brasileira, ele esteve presente desde sua inauguração. Sinhozinho Malta, de "Roque Santeiro", e Sassá Mutema, de "Salvador da pátria", são dois de seus personagens mais marcantes. Instagram @limaduarte
Tony Tornado - Nasceu em 26/05/1930- Um dos principais nomes da música black music e precursor do estilo afro no país, consagrou-se na área musical e na atuação. Em 1970, venceu a fase brasileira do V Festival Internacional da Canção com a canção soul "BR-3". Ativo, faz parte do elenco da novela “Êta Mundo Melhor!”, na Globo. Reprodução Instagram
Mauro Mendonça - Nasceu em 02/04/1931 - Um dos maiores atores da televisão brasileira, também se destacou no cinema ao atuar ao lado de Sônia Braga e José Wilker no filme "Dona Flor e Seus Dois Maridos", baseado na obra de Jorge Viveu o Dr. Teodoro Madureira, o "marido vivo" de Dona Flor. Divulgação Guilherme Scarpa
Manoel Carlos - Nasceu em 14/03/1933- Conhecido simplesmente pelo apelido Maneco, o autor é um dos mais consagrados das telenovelas brasileiras. A partir da década de 1990, seus trabalhos se tornaram célebres por retratar a burguesia carioca, principalmente no bairro do Leblon. Francisco Mogadouro da Cunha - wikimedia commons
Ary Fontoura - Nasceu em 27/01/1933 - Participou de mais de 50 novelas na Globo e recebeu diversos prêmios na carreira. Entre os personagens marcantes, estão Baltazar Câmara de "O Espigão", Nonô Correia, de "Amor com Amor Se Paga", e "Seu Flô", de "Roque Santeiro". Ativo, faz parte da novela “Êta Mundo Melhor!”, na Globo.
Stênio Garcia - Nasceu em 28/04/1932 - Conhecido por suas performances, ele estreou com participações especiais no seriado "O Vigilante Rodoviário". Em "Carga Pesada", viveu o caminhoneiro Bino, um de seus papéis mais populares, pelo qual venceu o Prêmio APCA de melhor ator de televisão. Youtube/
Domingo Espetacular
Rosa Maria Murtinho - Nasceu em 24/10/1932 - Vencedora de um Troféu APCA de melhor atriz e um Kikito do Festival de Gramado, além de possuir duas indicações ao Troféu Imprensa de melhor atriz e ser laureada com o Troféu Mário Lago. Divulgação Guilherme Scarpa
Othon Bastos - Nasceu em 23/05/1933- É um ator recordista em participações na TV, já tendo participado de mais de 80 produções entre novelas, séries e minisséries. Segue na ativa, tendo atuado em 2025 no monólogo "Não Me Entrego, Não". Reprodução Instagram
Íris Bruzzi - Nasceu em 16/02/1935 - Ficou conhecida como vedete nos shows de Carlos Machado e como uma das Certinhas do Lalau de Sérgio Porto. Sua carreira como atriz também inclui cinema e televisão. Reprodução Instagram
Renato Aragão - Nasceu em 13/01/1935 - Considerado um dos maiores comediantes da TV brasileira, tornou-se célebre pelo personagem Didi, com o qual liderou o grupo humorístico "Os Trapalhões", entre as décadas de 1960 a 1990. Instagram/@renatoaragao
Glória Menezes - Nasceu em 19/10/1934 - Ícone da história da televisão brasileira, ela foi a protagonista de "2-5499 ocupado", a primeira telenovela diária, exibida em 1963, na extinta TV Excelsior. Viúva de Tarcísio Meira após 59 anos de união, interpretou diversos personagens marcantes durante sua trajetória. Divulgação TV Globo
Hermínio Bello de Carvalho - Nasceu em 28/03/1935 - É um compositor, poeta e produtor musical brasileiro, além de ativista cultural. Assim, o artista foi um dos responsáveis pelo sucesso de Clementina de Jesus, e fez parcerias marcantes com Cartola, Carlos Cachaça, Paulinho da Viola, entre outros. Produção Cultural no Brasil wikimedia commons