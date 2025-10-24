Galeria
Alice Wegmann retorna às telas da TV Globo e fala sobre a vida amorosa
Ela também mudará o visual para interpretar seu próximo papel, que será mais sombrio e exigirá mudanças no corte e na cor do cabelo. Foto: Reprodução Instagram /@alicewegmann
"Sou grata por ter me encontrado com a Solange durante este ano. Mas, sendo sincera, a maturidade na carreira deixa as despedidas mais leves. Antes, vivia lutos ao me despedir dos personagens. Agora, agradeço, tomo um bom banho de mar e parto para a próxima com alegria", disse ao GSHOW. Foto: Reprodução Instagram /@alicewegmann
Em "Vale Tudo", Alice se destacou ao lado de Humberto Carrão devido à intensa química entre eles, que conquistou o público ao longo da trama. Foto: Reprodução Instagram /@alicewegmann
Um dos momentos mais emocionantes da trama ocorreu quando Solange cortou o cabelo de Afonso, que havia sido diagnosticado com leucemia. Foto: Reprodução Instagram /@alicewegmann
A autora da novela, Manuela Dias, rasgou elogios à dupla de atores: "Escrever para Alice Wegmann e Humberto Carrão é uma experiência difícil de dar conta em texto. Me sinto privilegiada de escrever para esses dois. Obrigada por me inspirarem diariamente". Foto: Instagram
Surgiram boatos sobre um possível romance entre Alice e Humberto Carrão, mas ambos negaram, afirmando ser apenas amigos. Foto: Reprodução Instagram /@alicewegmann
Alice, porém, já teve envolvimento com o ator João Vicente de Castro. Foto: Reprodução Instagram /@alicewegmann
Ela agora namora o empresário Luiz Guilherme Niemeyer, sobrinho-neto do arquiteto Oscar Niemeyer. Foto: Reprodução Instagram /@lgniemeyer
Eles se conheciam há anos, começaram como amigos e depois engataram um relacionamento. Foto: Reprodução Instagram /@alicewegmann
"Estudamos juntos na faculdade e temos diversos amigos em comum. O que mais admiro nele é ser uma pessoa que pensa, cria e realiza! Imaginar é bom, mas ver algo tomando forma - como movimentar 2 milhões de pessoas em Copacabana num show gratuito -, é mágico! Ele tem esse dom desde adolescente. E tenho certeza que ainda vai contribuir muito para cultura do nosso país…", disse a atriz ao GSHOW. Foto: Divulgação
Sobre a maternidade, Alice diz ter vontade de ser mãe, mas não no momento, já que planeja focar em viagens e novos trabalhos antes de se dedicar à família. Foto: Reprodução Instagram /@alicewegmann
Alice Wegmann Corrêa nasceu em 3 de novembro de 1995 no Rio de Janeiro. Filha de Paulo Corrêa e Adriana Wegmann (foto), e irmã de Marcos Wegmann, passou parte da infância em Campinas e Salvador. Foto: Reprodução Instagram /@alicewegmann
Ela se formou em Comunicação Social – Publicidade e Propaganda pela PUC-Rio, curso iniciado em 2013 e concluído em 2018. Foto: Reprodução Instagram /@alicewegmann
Alice entrou para o teatro Tablado em 2007 e cursou teatro por quatro anos. Lá, ela atuou em várias peças até 2010. Em 2011, estreou na TV na 18ª temporada de "Malhação". Foto: Reprodução Instagram /@alicewegmann
Depois interpretou Sofia em "A Vida da Gente" (2011) e retornou à 20ª temporada de "Malhação" como a protagonista Lia Martins, adolescente rebelde que viveu um triângulo amoroso com Dinho e a melhor amiga. Foto: Divulgação
Estreou no horário nobre na segunda fase de "Em Família" (2014) como a jovem Shirley e, em 2015, interpretou Daniele em "Boogie Oogie", personagem que retorna ao Brasil após morar na Argentina, se apaixona e descobre gravidez envolvendo parentesco inesperado. Foto: Divulgação
Entre 2016 e 2017, atuou em "Ligações Perigosas" e "A Lei do Amor". Em 2018, protagonizou "Onde Nascem os Fortes" como Maria, heroína que rompe o estereótipo de mocinha ao investigar o desaparecimento do irmão gêmeo. Foto: Divulgação
Ainda na TV Globo, participou da novela das 18h, “Órfãos da Terra”, como Dalila, a vilã que não fazia de tudo para separar os protagonistas Jamil e Laila e vingar a morte de seu pai, o Sheik Aziz. Foto: Divulgação
Alice entrou para a lista "Under 30" da revista Forbes como um dos destaques brasileiros de até 30 anos na categoria "Artes Dramáticas" em 2019. Foto: Reprodução Instagram /@alicewegmann
No Globoplay, protagonizou a série "Rensga Hits" como Raíssa Medeiros, jovem que abandona o noivo no altar e decide seguir o sonho de ser cantora sertaneja. Inspirada em Marília Mendonça, Raíssa vive rivalidade com Gláucia (Lorena Comparato) e romance com Enzo (Maurício Destri). Foto: Reprodução Instagram /@alicewegmann
Participou também da série "Justiça 2", no Globoplay, como Carolina, jovem contadora que retorna à cidade natal por motivos financeiros e enfrenta quem a prejudicou na adolescência. Foto: Divulgação
Após 12 anos na TV Globo, Alice assinou com a Netflix e participou da série "Senna", sobre Ayrton Senna, como Lilian Vasconcellos, primeira e única esposa do piloto, vivido por Gabriel Leone. Foto: Reprodução Instagram /@alicewegmann
No cinema, Alice se destacou em papéis variados. Em 2016, viveu Diana em "Tamo Junto", e em 2017, Alice em "O Rastro". Em 2024, estrelou "A Vilã das Nove" como Débora, e em 2025 deu vida a Luiza Trindade em "Rio de Sangue", médica que atua em uma ONG em territórios indígenas e enfrenta sequestro por garimpeiros. Foto: Divulgação