Homem com faca invadiu estúdios de jornalismo da Rede Globo e fez uma jornalista refém (foto: Reprodução/Redes Sociais) homem armado com uma faca invadiu, nesta quarta-feira, a sede de jornalismo da Rede Globo, no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio de Janeiro. O agressor fez a repórter Mariana Araújo refém e exigia falar com a jornalista e apresentadora do Jornal Nacional, Renata Vasconcellos, antes de ser imobilizado e neutralizado.



Homem com faca invade sede da Rede Globo no Rio e faz repórter refém pic.twitter.com/oGHfIZNHzV — Estado de Minas (@em_com) June 10, 2020

exigia falar com a jornalista e apresentadora do Jornal Nacional, Renata Vasconcellos. Segundo informações de funcionários no local, o homem invadiu o complexo segurando uma bíblia e armado com uma faca. Ele





Ainda conforme as informações de quem trabalha na empresa, o agressor chegou a conversar com o diretor geral de jornalismo da Globo, Ali Kamel, em uma tentativa de negociação por parte do executivo. A jornalista Renata Vasconcellos foi ao local, antes que o invasor fosse contido e preso pela polícia. Ausência no Jornal Nacional Na semana passada, por dois dias seguidos a apresentadora Renata Vasconcellos não participou do Jornal Nacional da TV Globo.



Nas redes sociais, alguns fãs se preocuparam sobre as motivações da ausência da jornalista. A assessoria da emissora informou que "Renata Vasconcellos está bem, não apresentou o JN por uma questão pessoal e, em breve, retorna ao jornal".



Na ausência de Renata Vasconcellos, Mariana Gross apresentou o Jornal Nacional ao lado de William Bonner.