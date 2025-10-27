"Só se for uma bomba": mulher é presa após piada sobre mala
Passageira foi presa após fazer piada sobre bomba durante check-in em aeroporto entre Brasília e Confins
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher foi presa no aeroporto de Brasília após dizer, como uma piada, que carregava uma bomba na mala.
Passageira iria de Brasília para Confins neste domingo (26). No momento em que fazia o check-in no balcão companhia aérea, o funcionário perguntou, como praxe, se havia algum conteúdo proibido na bagagem, ao que ela respondeu com "só se for uma bomba".
A mulher estava com uma amiga e as duas foram levadas para inspeção. A Polícia Federal foi acionada pela companhia aérea e as bagagens foram inspecionadas com raio-X, ação que constatou que não havia nada nas malas das passageiras. A outra passageira foi liberada logo após a inspeção da mala.
Karyny, então, foi presa em flagrante pela Polícia Federal. Ela foi indiciada por expor a perigo aeronave ou praticar ato capaz de impedir, ou dificultar a navegação aérea. O crime contra a segurança de transporte aéreo tem pena prevista de dois a cinco anos de reclusão.
Justiça determinou nesta segunda (27) à tarde a soltura da mulher. Ela foi representada pela defensoria pública. O UOL procurou a assessoria do órgão e aguarda retorno.
O UOL procurou a Azul Linhas Aéreas e o Aeroporto de Brasília. Se houver resposta, o texto será atualizado.