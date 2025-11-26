Assine
SUSTO

Vídeo: incêndio atinge restaurante visitado por Dua Lipa

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram clientes e funcionários saindo às pressas do restaurante no Baixo Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro

Bia Urgal
Bia Urgal
Repórter
26/11/2025 08:59 - atualizado em 26/11/2025 09:01

Vídeo: incêndio atinge restaurante visitado por Dua Lipa na Zona Sul
Imagens divulgadas nas redes sociais mostram clientes e funcionários saindo às pressas crédito: Tupi

Um incêndio atingiu o restaurante Braseiro, no Baixo Gávea, na Zona Sul do Rio, na noite desta terça-feira (25/11). O local foi visitado pela cantora Dua Lipa na semana passada, durante passagem pela capital fluminense.

A fumaça se espalhou rapidamente e chegou a tomar conta da área externa do estabelecimento. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas. Até o momento, não há informações sobre vítimas.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram clientes e funcionários saindo às pressas do restaurante. O incidente ocorreu por volta das 20h.

Impacto no trânsito

O Centro de Operações Rio informou que uma faixa da Praça Santos Dumont, na altura da Rua dos Oitis, precisou ser interditada devido ao incêndio. A restrição provocou lentidão nas vias próximas, afetando o fluxo em uma das áreas mais movimentadas do Baixo Gávea.

A região é conhecida pelo grande número de bares e restaurantes, com concentração de público especialmente no entorno da praça. O Braseiro é um dos pontos mais tradicionais do bairro e havia sido visitado recentemente pela cantora britânica Dua Lipa durante sua passagem pela cidade.

A causa do incêndio não foi informada, e as autoridades não divulgaram detalhes sobre a extensão dos danos no restaurante.

Tópicos relacionados:

braseiro brasil dua-lipa incendio rio rio-de-janeiro ultimas-noticias

overflay