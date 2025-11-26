Vídeo: incêndio atinge restaurante visitado por Dua Lipa
Imagens divulgadas nas redes sociais mostram clientes e funcionários saindo às pressas do restaurante no Baixo Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro
Um incêndio atingiu o restaurante Braseiro, no Baixo Gávea, na Zona Sul do Rio, na noite desta terça-feira (25/11). O local foi visitado pela cantora Dua Lipa na semana passada, durante passagem pela capital fluminense.
A fumaça se espalhou rapidamente e chegou a tomar conta da área externa do estabelecimento. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas. Até o momento, não há informações sobre vítimas.
Imagens divulgadas nas redes sociais mostram clientes e funcionários saindo às pressas do restaurante. O incidente ocorreu por volta das 20h.
Impacto no trânsito
O Centro de Operações Rio informou que uma faixa da Praça Santos Dumont, na altura da Rua dos Oitis, precisou ser interditada devido ao incêndio. A restrição provocou lentidão nas vias próximas, afetando o fluxo em uma das áreas mais movimentadas do Baixo Gávea.
A região é conhecida pelo grande número de bares e restaurantes, com concentração de público especialmente no entorno da praça. O Braseiro é um dos pontos mais tradicionais do bairro e havia sido visitado recentemente pela cantora britânica Dua Lipa durante sua passagem pela cidade.
A causa do incêndio não foi informada, e as autoridades não divulgaram detalhes sobre a extensão dos danos no restaurante.