Quem era a advogada mineira que morreu após passeio de jet ski no Pará?
Anna Carolina Novaes Pessoa, de 46 anos, foi sepultada no Cemitério Parque da Saudade, em Juiz de Fora, na Zona da Mata, nesta quinta-feira (28/5)
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Nesta quinta-feira (28/5) foi enterrado o corpo de Anna Carolina Novaes Pessoa, de 46 anos, no Cemitério Parque da Saudade, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. A mulher, que atuava como advogada, foi encontrada morta em um rio em Belém (PA), no Norte do país. Quando desapareceu, ela pilotava uma moto aquática.
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Segundo o Corpo de Bombeiros do Pará, o corpo de Anna foi encontrado por ribeirinhos na manhã de terça-feira (26/5) nas proximidades da localidade conhecida como Furo São Benedito, atrás da Ilha do Combu.
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A advogada havia desaparecido no domingo (24/5), depois de cair da moto aquática que pilotava no Rio Guamá. Ela estava sozinha no veículo. Desde então, os bombeiros realizavam buscas com o auxílio da Capitania dos Portos, que pertence à Marinha.
Márcia de Sá, empresária e amiga da vítima, contou que Anna estava com outras pessoas se divertindo com jet skis. "Eles estavam indo para um restaurante. Quando ela estava a caminho, veio uma lancha, e a marola (onda) foi grande. Ela provavelmente se desequilibrou – pois não sei o tamanho da onda – e caiu. O amigo que estava com ela voltou, mas não a encontrou”, disse em entrevista ao "G1".
Amigos informaram ainda que a advogada era habilitada para pilotar moto aquática, tinha seu próprio jet ski e costumava fazer esse tipo de passeio.
O colete salva-vidas de Anna foi localizado flutuando pelos bombeiros. As circunstâncias que envolvem a morte serão investigadas.
Formação e atuação
Formada pelo Instituto Vianna Júnior em Juiz de Fora, em 2004, Anna Carolina possuía inscrição principal na Ordem dos Advogados do Brasil de Minas Gerais (OAB-MG) e inscrições suplementares nos estados do Pará, Paraná e Distrito Federal.
A OAB do Pará emitiu nota dizendo que "lamenta profundamente a morte da advogada Anna Carolina Novaes Pessoa, de 46 anos, ocorrida após o desaparecimento registrado na região da Ilha do Combu, em Belém".
"Neste momento de tristeza, a OAB Pará manifesta solidariedade e condolências aos familiares, amigos e colegas de profissão, desejando força para enfrentar esta perda", finalizou.
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