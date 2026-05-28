Quem era a advogada mineira que morreu após passeio de jet ski no Pará?

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Nesta quinta-feira (28/5) foi enterrado o corpo de Anna Carolina Novaes Pessoa, de 46 anos, no Cemitério Parque da Saudade, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. A mulher, que atuava como advogada, foi encontrada morta em um rio em Belém (PA), no Norte do país. Quando desapareceu, ela pilotava uma moto aquática.

Segundo o Corpo de Bombeiros do Pará, o corpo de Anna foi encontrado por ribeirinhos na manhã de terça-feira (26/5) nas proximidades da localidade conhecida como Furo São Benedito, atrás da Ilha do Combu.

A advogada havia desaparecido no domingo (24/5), depois de cair da moto aquática que pilotava no Rio Guamá. Ela estava sozinha no veículo. Desde então, os bombeiros realizavam buscas com o auxílio da Capitania dos Portos, que pertence à Marinha.

Márcia de Sá, empresária e amiga da vítima, contou que Anna estava com outras pessoas se divertindo com jet skis. "Eles estavam indo para um restaurante. Quando ela estava a caminho, veio uma lancha, e a marola (onda) foi grande. Ela provavelmente se desequilibrou – pois não sei o tamanho da onda – e caiu. O amigo que estava com ela voltou, mas não a encontrou”, disse em entrevista ao "G1".



Amigos informaram ainda que a advogada era habilitada para pilotar moto aquática, tinha seu próprio jet ski e costumava fazer esse tipo de passeio.

O colete salva-vidas de Anna foi localizado flutuando pelos bombeiros. As circunstâncias que envolvem a morte serão investigadas.

Formação e atuação

Formada pelo Instituto Vianna Júnior em Juiz de Fora, em 2004, Anna Carolina possuía inscrição principal na Ordem dos Advogados do Brasil de Minas Gerais (OAB-MG) e inscrições suplementares nos estados do Pará, Paraná e Distrito Federal.

A OAB do Pará emitiu nota dizendo que "lamenta profundamente a morte da advogada Anna Carolina Novaes Pessoa, de 46 anos, ocorrida após o desaparecimento registrado na região da Ilha do Combu, em Belém".

"Neste momento de tristeza, a OAB Pará manifesta solidariedade e condolências aos familiares, amigos e colegas de profissão, desejando força para enfrentar esta perda", finalizou.

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