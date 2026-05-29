MG: idosa de 74 anos tem fratura exposta após ser atropelada por ônibus

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Uma idosa, de 74 anos, foi atropelada por um ônibus em Uberlândia (MG), no Triângulo, na noite dessa quinta-feira (28/5).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), ela foi socorrida, mas teve uma fratura exposta em uma das pernas.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a senhora embaixo do coletivo, enquanto aguarda socorro.

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Ela foi conduzida pelos bombeiros ao setor de traumas do hospital da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).