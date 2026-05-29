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ATROPELAMENTO

MG: idosa de 74 anos tem fratura exposta após ser atropelada por ônibus

Vítima foi parar debaixo do coletivo. Ela sofreu uma fratura em uma das pernas e foi encaminhada ao hospital

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
29/05/2026 06:05 - atualizado em 29/05/2026 07:03

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Imagens que circulam nas redes sociais mostram a idosa embaixo do coletivo
Imagens que circulam nas redes sociais mostram a idosa embaixo do coletivo crédito: Redes sociais/Reprodução

Uma idosa, de 74 anos, foi atropelada por um ônibus em Uberlândia (MG), no Triângulo, na noite dessa quinta-feira (28/5).

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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), ela foi socorrida, mas teve uma fratura exposta em uma das pernas.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a senhora embaixo do coletivo, enquanto aguarda socorro.

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Ela foi conduzida pelos bombeiros ao setor de traumas do hospital da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

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