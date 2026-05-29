MG: idosa de 74 anos tem fratura exposta após ser atropelada por ônibus
Vítima foi parar debaixo do coletivo. Ela sofreu uma fratura em uma das pernas e foi encaminhada ao hospital
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Uma idosa, de 74 anos, foi atropelada por um ônibus em Uberlândia (MG), no Triângulo, na noite dessa quinta-feira (28/5).
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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), ela foi socorrida, mas teve uma fratura exposta em uma das pernas.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram a senhora embaixo do coletivo, enquanto aguarda socorro.
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Ela foi conduzida pelos bombeiros ao setor de traumas do hospital da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).