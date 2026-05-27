Ônibus escolar perde freio e deixa mais de 45 feridos em MG

Um ônibus escolar do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG) deixou 46 pessoas feridas na tarde dessa terça-feira (26/5), em um acidente na BR-367, em Almenara (MG), na região do Jequitinhonha.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 17h40, na altura do km 7 da rodovia, na zona rural do município. O coletivo pertence ao Campus Almenara do IFNMG.

De acordo com as informações iniciais, o ônibus teria apresentado problemas nos freios antes do acidente. No veículo estavam 46 ocupantes, entre estudantes e o motorista. Todos sofreram ferimentos.

Mais de 30 vítimas socorridas foram conduzidas ao Hospital Deraldo Guimarães. As demais, no Hospital Dia Pleno.

Umas equipes dos bombeiros passaram nas unidades hospitalares agora pela manhã desta quarta-feira (27/5) e ainda havia vítimas internadas. Grande parte delas foram liberadas.

Para o atendimento da ocorrência, os bombeiros mobilizaram 15 militares e quatro viaturas. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar também atuaram no resgate das vítimas.

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O IFNMG foi procurado pela reportagem, mas não havia respondido até a publicação desta matéria. O texto será atualizado caso tenha resposta.