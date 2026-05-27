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Ônibus escolar perde freio e deixa mais de 45 feridos em MG

Veículo transportava estudantes do Instituto Federal em Almenara. Acidente foi na BR-367

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
27/05/2026 09:36

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No veículo estavam 46 ocupantes, entre estudantes e o motorista
No veículo estavam 46 ocupantes, entre estudantes e o motorista crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução

Um ônibus escolar do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG) deixou 46 pessoas feridas na tarde dessa terça-feira (26/5), em um acidente na BR-367, em Almenara (MG), na região do Jequitinhonha.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 17h40, na altura do km 7 da rodovia, na zona rural do município. O coletivo pertence ao Campus Almenara do IFNMG.

De acordo com as informações iniciais, o ônibus teria apresentado problemas nos freios antes do acidente. No veículo estavam 46 ocupantes, entre estudantes e o motorista. Todos sofreram ferimentos.

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Mais de 30 vítimas socorridas foram conduzidas ao Hospital Deraldo Guimarães. As demais, no Hospital Dia Pleno.

Umas equipes dos bombeiros passaram nas unidades hospitalares agora pela manhã desta quarta-feira (27/5) e ainda havia vítimas internadas. Grande parte delas foram liberadas.

Para o atendimento da ocorrência, os bombeiros mobilizaram 15 militares e quatro viaturas. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar também atuaram no resgate das vítimas.

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O IFNMG foi procurado pela reportagem, mas não havia respondido até a publicação desta matéria. O texto será atualizado caso tenha resposta. 

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