Mulher é agredida com socos e chutes por motorista de ônibus em BH

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Uma mulher de 38 anos foi agredida com socos e chutes por um motorista de ônibus, de 60 anos, na noite dessa quinta-feira (21) na Avenida Serrana, Região da Pampulha, em Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, militares foram ao local depois de receberem informação de uma agressão entre um motorista de ônibus e a condutora de um veículo. A mulher informou que estava trabalhando de motorista de aplicativo fazendo entregas. Ela descia a Avenida Serrana, sentido portão do Zoológico, em direção ao Bairro Nacional, quando o motorista da linha 2810 (São Mateus) tentou ultrapassá-la pela direita e bateu no retrovisor do carro dela.

A mulher relata que parou ao lado do ônibus e tentou falar com o motorista, que passou a ofendê-la com as expressões: “burra”, “só poderia ser mulher” e “vagabunda”. Disse que bateu o aparelho celular no vidro do coletivo e o objeto acabou caindo dentro do ônibus. Contou ainda que tentou recuperar o celular, mas o motorista teria tentado jogar o ônibus na direção dela.

Ainda de acordo com a mulher, ela foi até o carro, pegou uma arma de eletrochoque e seguiu em direção ao ônibus para buscar o celular. O motorista, então, teria jogado o aparelho para fora do coletivo e tentou atropelá-la.

A mulher disse para o motorista passar por cima e ele avançou na direção dela. Alegou que, para se defender, usou a arma de choque. O motorista, então, a empurrou e a agrediu com socos e chutes. As agressões só foram interrompidas por populares. Ela foi encaminhada para a UPA Pampulha, mas dispensou atendimento médico.





Versão do motorista do ônibus

Já o motorista de ônibus informou que trafegava pela avenida, na faixa da direita e o carro da mulher teria ocupado as duas faixas. Ele tentou ultrapassá-la e o ônibus esbarrou no veículo dela.

Disse que a mulher desceu alterada e o ofendeu. Ele revidou e ambos usaram palavras de baixo calão. Contou que a mulher arremessou o aparelho celular no rosto dele, o desafiou a descer do ônibus, batendo no coletivo e se posicionou à frente do coletivo, dizendo para ele passar por cima. Relatou que a mulher estava bastante agressiva e que não houve danos no ônibus, nem no carro.

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As testemunhas confirmaram o que foi dito pelo motorista, que ele a empurrou no chão e os chutes tinham o objetivo de fazê-la soltar a arma de eletrochoque. Os dois foram encaminhados para a delegacia para as providências cabíveis e constam como autores de agressões mútuas no boletim de ocorrência.