Motorista prende o pé no acelerador e carro cai em lagoa, em Lagoa Santa

Um motorista, de 52 anos, perdeu o controle do carro e caiu com veículo na Lagoa Central, em Lagoa Santa, na Grande BH, na madrugada desta quarta-feira (20/5). O condutor prendeu o pé entre o pedal do acelerador e o assoalho do carro e, consequentemente, não conseguiu evitar o acidente.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o condutor fazia uma manobra para sair da garagem, quando seu pé ficou preso no acelerador. O homem perdeu o controle da direção do veículo e foi parar dentro da lagoa com o carro.

O motorista conseguiu sair do veículo e de dentro da lagoa sem ferimentos. Populares contaram aos bombeiros que o homem, após chegar à margem do lago, voltou para casa, pegou outro automóvel e seguiu pela Avenida Getúlio Vargas.

Os militares mergulharam na lagoa para conectar o cabo de aço em um dos eixos do veículo para retirar o automóvel do local. A via precisou ser interditada nos dois sentidos.

O veículo foi retirado da água e devolvido ao dono. A Polícia Militar informou que o automóvel estava com licenciamento vencido desde 2020.

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* Estagiário sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro