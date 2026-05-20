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ACIDENTE INUSTITADO

Motorista prende o pé no acelerador e carro cai em lagoa, em Lagoa Santa

Motorista, que não teria conseguido evitar o acidente, chegou a cair na água junto com o veículo. Veja vídeo

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Rafael Silva*
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Rafael Silva*
Repórter
20/05/2026 15:57 - atualizado em 20/05/2026 15:59

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Os bombeiros precisaram mergulhar na Lagoa Central, a principal de Lagoa Santa, para retirar o veículo de dentro d'água
Os bombeiros precisaram mergulhar na Lagoa Central, a principal de Lagoa Santa, para retirar o veículo de dentro d'água crédito: CBMMG / Divulgação

Um motorista, de 52 anos, perdeu o controle do carro e caiu com veículo na Lagoa Central, em Lagoa Santa, na Grande BH, na madrugada desta quarta-feira (20/5). O condutor prendeu o pé entre o pedal do acelerador e o assoalho do carro e, consequentemente, não conseguiu evitar o acidente. 

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Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o condutor fazia uma manobra para sair da garagem, quando seu pé ficou preso no acelerador. O homem perdeu o controle da direção do veículo e foi parar dentro da lagoa com o carro. 

 

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O motorista conseguiu sair do veículo e de dentro da lagoa sem ferimentos. Populares contaram aos bombeiros que o homem, após chegar à margem do lago, voltou para casa, pegou outro automóvel e seguiu pela Avenida Getúlio Vargas. 

Os militares mergulharam na lagoa para conectar o cabo de aço em um dos eixos do veículo para retirar o automóvel do local. A via precisou ser interditada nos dois sentidos. 

O veículo foi retirado da água e devolvido ao dono. A Polícia Militar informou que o automóvel estava com licenciamento vencido desde 2020.

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* Estagiário sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro

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