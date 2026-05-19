Assine
overlay
Início Gerais
RESGATE

Égua cai em cisterna e é resgatada por bombeiros em Minas

Animal caiu em estrutura com cerca de 1,5 metro de profundidade e foi retirado com uso de cordas

Publicidade
Carregando...
QU
Quéren Hapuque
QU
Quéren Hapuque
Repórter
19/05/2026 11:32 - atualizado em 19/05/2026 11:34

compartilhe

SIGA
×
O tutor foi orientado a manter a hidratação e alimentação do animal
O tutor foi orientado a manter a hidratação e alimentação do animal crédito: Reprodução/CBMMG

Uma égua foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros após cair em uma cisterna desativada no Bairro Califórnia, em Bocaiuva (MG), no Norte do estado. O caso aconteceu no fim da tarde dessa segunda-feira (18/5).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo os militares, o animal caiu em uma estrutura com cerca de 1,5 metro de profundidade. Quando a equipe chegou ao local, a égua estava consciente e ativa, mas apresentava um corte profundo na cabeça, próximo ao focinho.

Leia Mais

Para realizar o resgate, os bombeiros montaram uma operação com técnicas de salvamento terrestre e equipamentos de içamento, como cintas, tripé, polias e cordas. Após a estabilização, a égua foi retirada da cisterna em segurança e devolvida ao proprietário.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O tutor foi orientado a manter a hidratação e alimentação do animal, além de buscar atendimento veterinário devido ao ferimento. Os bombeiros também alertaram sobre a necessidade de isolar ou aterrar estruturas desativadas, como fossas, poços e cisternas, para evitar novos acidentes.

Tópicos relacionados:

bocaiuva bombeiros egua minas-gerais resgate

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay