Égua cai em cisterna e é resgatada por bombeiros em Minas
Animal caiu em estrutura com cerca de 1,5 metro de profundidade e foi retirado com uso de cordas
compartilheSIGA
Uma égua foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros após cair em uma cisterna desativada no Bairro Califórnia, em Bocaiuva (MG), no Norte do estado. O caso aconteceu no fim da tarde dessa segunda-feira (18/5).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo os militares, o animal caiu em uma estrutura com cerca de 1,5 metro de profundidade. Quando a equipe chegou ao local, a égua estava consciente e ativa, mas apresentava um corte profundo na cabeça, próximo ao focinho.
Leia Mais
Para realizar o resgate, os bombeiros montaram uma operação com técnicas de salvamento terrestre e equipamentos de içamento, como cintas, tripé, polias e cordas. Após a estabilização, a égua foi retirada da cisterna em segurança e devolvida ao proprietário.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O tutor foi orientado a manter a hidratação e alimentação do animal, além de buscar atendimento veterinário devido ao ferimento. Os bombeiros também alertaram sobre a necessidade de isolar ou aterrar estruturas desativadas, como fossas, poços e cisternas, para evitar novos acidentes.