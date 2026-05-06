Queda de égua em adutora faz fake news sobre Copasa se espalharem nas redes

Após a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) suspender o fornecimento de água para mais de 300 bairros de Belo Horizonte e para sete cidades da Região Metropolitana, nessa terça-feira (5/5), devido à queda de uma égua em uma adutora do sistema Rio das Velhas, começaram a circular, em aplicativos de mensagens e nas redes sociais, alertas falsos em nome da empresa. Os supostos comunicados orientam a população a consumir água mineral, ou então a ferver o insumo distribuído pela rede. A Copasa nega a autoria dessas postagens e esclarece que elas são mentirosas.

Por meio de uma nota, a empresa classifica tal alerta como "desinformação grosseira, que utiliza de forma indevida uma versão antiga do logotipo da companhia e informações tecnicamente incorretas para espalhar pânico desnecessário". Cabe destacar que, além da identidade visual ultrapassada, o material falso também está repleto de erros de acentuação.

A Copasa também afirma que "toda a água tratada que estava no trecho da adutora onde ocorreu o incidente foi integralmente descartada, não tendo chegado, em momento algum, aos reservatórios de distribuição". Além disso, acrescenta que testes de laboratório "comprovam que a água distribuída em Belo Horizonte e Região Metropolitana atende a 100% dos padrões de potabilidade exigidos pelo Ministério da Saúde".

A própria suspensão do abastecimento, inclusive, foi uma medida de precaução, segundo a empresa. "Mesmo sem confirmação do que havia ocorrido, optamos por fechar completamente a adutora", explicou o superintendente da Unidade de Negócio Metropolitana da Copasa, Ronaldo Serpa, em uma entrevista coletiva na manhã desta quarta.

Além disso, a companhia acrescenta que, após a retirada do animal, nesta quarta-feira (6/5), "a tubulação passou por um rigoroso processo de desinfecção química e limpeza profunda, seguido por testes laboratoriais minuciosos que comprovam que a água distribuída em Belo Horizonte e Região Metropolitana atende a 100% dos padrões de potabilidade exigidos pelo Ministério da Saúde".

Por fim, a Copasa solicita que a população não compartilhe o alerta mentiroso. Quem tiver dúvidas deve procurar diretamente a companhia, por meio do site, das redes sociais, da Central de Atendimento (telefones 115 ou 0800 0300 115) ou pelo WhatsApp (31) 99770-7000.

Nota

Confira, na íntegra, o comunicado emitido pela empresa:

A Copasa informa que é falsa a imagem que circula em redes sociais e aplicativos de mensagens com um suposto comunicado recomendando que a população evite o consumo de água da torneira nos próximos sete dias. Trata-se de uma desinformação grosseira, que utiliza de forma indevida uma versão antiga do logotipo da companhia e informações tecnicamente incorretas para espalhar pânico desnecessário.

A companhia reitera que a segurança sanitária da população é um compromisso inegociável e garante que toda a água tratada que estava no trecho da adutora onde ocorreu o incidente foi integralmente descartada, não tendo chegado, em momento algum, aos reservatórios de distribuição. Após a retirada do animal, a tubulação passou por um rigoroso processo de desinfecção química e limpeza profunda, seguido por testes laboratoriais minuciosos que comprovam que a água distribuída em Belo Horizonte e Região Metropolitana atende a 100% dos padrões de potabilidade exigidos pelo Ministério da Saúde.

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Dessa forma, a Copasa assegura que a água fornecida é potável e segura para o consumo imediato, não sendo necessária a fervura ou a substituição por água mineral. A companhia lamenta a circulação de boatos que tentam descredibilizar o trabalho técnico realizado e orienta os cidadãos a buscarem informações apenas nos canais oficiais e em veículos de imprensa profissionais. A orientação final é para que a população não compartilhe mensagens alarmistas e colabore para interromper o ciclo de desinformação.