Queda de égua em adutora faz fake news sobre Copasa se espalharem nas redes
Empresa desmente alertas que recomendam, mentirosamente, que população faça uso de água mineral ao longo dos próximos dias
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Após a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) suspender o fornecimento de água para mais de 300 bairros de Belo Horizonte e para sete cidades da Região Metropolitana, nessa terça-feira (5/5), devido à queda de uma égua em uma adutora do sistema Rio das Velhas, começaram a circular, em aplicativos de mensagens e nas redes sociais, alertas falsos em nome da empresa. Os supostos comunicados orientam a população a consumir água mineral, ou então a ferver o insumo distribuído pela rede. A Copasa nega a autoria dessas postagens e esclarece que elas são mentirosas.
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Por meio de uma nota, a empresa classifica tal alerta como "desinformação grosseira, que utiliza de forma indevida uma versão antiga do logotipo da companhia e informações tecnicamente incorretas para espalhar pânico desnecessário". Cabe destacar que, além da identidade visual ultrapassada, o material falso também está repleto de erros de acentuação.
A Copasa também afirma que "toda a água tratada que estava no trecho da adutora onde ocorreu o incidente foi integralmente descartada, não tendo chegado, em momento algum, aos reservatórios de distribuição". Além disso, acrescenta que testes de laboratório "comprovam que a água distribuída em Belo Horizonte e Região Metropolitana atende a 100% dos padrões de potabilidade exigidos pelo Ministério da Saúde".
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A própria suspensão do abastecimento, inclusive, foi uma medida de precaução, segundo a empresa. "Mesmo sem confirmação do que havia ocorrido, optamos por fechar completamente a adutora", explicou o superintendente da Unidade de Negócio Metropolitana da Copasa, Ronaldo Serpa, em uma entrevista coletiva na manhã desta quarta.
Além disso, a companhia acrescenta que, após a retirada do animal, nesta quarta-feira (6/5), "a tubulação passou por um rigoroso processo de desinfecção química e limpeza profunda, seguido por testes laboratoriais minuciosos que comprovam que a água distribuída em Belo Horizonte e Região Metropolitana atende a 100% dos padrões de potabilidade exigidos pelo Ministério da Saúde".
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Por fim, a Copasa solicita que a população não compartilhe o alerta mentiroso. Quem tiver dúvidas deve procurar diretamente a companhia, por meio do site, das redes sociais, da Central de Atendimento (telefones 115 ou 0800 0300 115) ou pelo WhatsApp (31) 99770-7000.
Nota
Confira, na íntegra, o comunicado emitido pela empresa:
A Copasa informa que é falsa a imagem que circula em redes sociais e aplicativos de mensagens com um suposto comunicado recomendando que a população evite o consumo de água da torneira nos próximos sete dias. Trata-se de uma desinformação grosseira, que utiliza de forma indevida uma versão antiga do logotipo da companhia e informações tecnicamente incorretas para espalhar pânico desnecessário.
A companhia reitera que a segurança sanitária da população é um compromisso inegociável e garante que toda a água tratada que estava no trecho da adutora onde ocorreu o incidente foi integralmente descartada, não tendo chegado, em momento algum, aos reservatórios de distribuição. Após a retirada do animal, a tubulação passou por um rigoroso processo de desinfecção química e limpeza profunda, seguido por testes laboratoriais minuciosos que comprovam que a água distribuída em Belo Horizonte e Região Metropolitana atende a 100% dos padrões de potabilidade exigidos pelo Ministério da Saúde.
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Dessa forma, a Copasa assegura que a água fornecida é potável e segura para o consumo imediato, não sendo necessária a fervura ou a substituição por água mineral. A companhia lamenta a circulação de boatos que tentam descredibilizar o trabalho técnico realizado e orienta os cidadãos a buscarem informações apenas nos canais oficiais e em veículos de imprensa profissionais. A orientação final é para que a população não compartilhe mensagens alarmistas e colabore para interromper o ciclo de desinformação.