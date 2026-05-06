Animal em adutora paralisa aulas no Cefet de BH

O Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG) suspendeu todas as aulas e atividades administrativas presenciais nesta quarta-feira (6/5) nos campi Gameleira, Nova Gameleira e Nova Suíça, em Belo Horizonte (MG). A medida foi adotada depois da interrupção no abastecimento de água provocada pela presença de um animal de grande porte em uma adutora do Sistema Rio das Velhas.

Segundo a instituição educacional, as atividades administrativas serão mantidas em regime excepcional de trabalho remoto. A orientação foi formalizada pela Secretaria de Gestão de Pessoas (Segep) aos servidores dos campi da capital.

O Cefet informou ainda que novas orientações serão divulgadas pelos canais oficiais conforme houver atualização sobre o restabelecimento do serviço e a retomada das aulas presenciais. No entanto, durante a madrugada desta quarta-feira, equipes técnicas da Copasa realizaram uma operação e localizaram e retiraram o animal da adutora.

Além do Cefet-MG, as aulas em escolas e creches municipais de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, também foram suspensas devido ao problema no abastecimento. Além da suspensão das aulas, os atendimentos noturnos do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) também foram cancelados na noite dessa terça-feira (5/5). De acordo com o município, os pacientes que tinham consultas agendadas foram avisados individualmente, e os procedimentos serão remarcados para a data mais próxima possível.

Relembre o caso

Na tarde dessa terça-feira (5/5), a Copasa reforçou em nota a importância do consumo consciente de água diante da interrupção do sistema de abastecimento em Belo Horizonte e na Região Metropolitana por conta de um animal de grande porte - possivelmente uma égua, segundo relatos recebidos pela empresa - que foi localizado na adutora do Sistema Rio das Velhas.

O pedido foi feito considerando que ainda não há uma previsão para o restabelecimento do abastecimento. Por enquanto, a companhia segue mobilizada em uma ação que envolve tecnologia avançada para a remoção do animal.

De acordo com a companhia, equipes técnicas atuam de forma ininterrupta na verificação da estrutura, que possui cerca de 2,4 metros de diâmetro. Para garantir maior precisão na busca, estão sendo empregados drones capazes de realizar inspeções internas em trechos de difícil acesso. Esses dispositivos permitem uma análise minuciosa da rede, essencial diante da complexidade da ocorrência.

Até o momento, o animal não foi localizado nos pontos já vistoriados, o que obriga a continuidade das buscas em toda a extensão necessária. O trabalho é feito de forma gradual e criteriosa, com o objetivo de assegurar que não haja comprometimento da integridade da adutora antes da retomada das operações.

A Copasa informou ainda que a Estação de Tratamento de Água (ETA) permanece em estado de prontidão, preparada para reiniciar as atividades assim que a inspeção for concluída com segurança técnica e sanitária. A liberação do sistema depende da confirmação de que não há riscos à estrutura nem à qualidade da água distribuída.

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A medida atinge a distribuição de água em Belo Horizonte e outras sete cidades da região metropolitana.