Grande BH: jiboia de 1,2m vista saindo de carro mobiliza bombeiros

De acordo com os bombeiros, o animal foi encontrado após sair do motor de um carro estacionado na via. O proprietário acionou a corporação

14/05/2026 22:01

Cobra foi capturada pelo Corpo de Bombeiros crédito: CBMMG

Uma jiboia de aproximadamente 1,2 metro foi capturada pelo Corpo de Bombeiros na noite desta quarta-feira (14/5), no Bairro Palmital, em Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com os bombeiros, o animal foi encontrado na rua Dona Branca de Almeida Teixeira após sair do motor de um carro estacionado na via.

O proprietário do veículo relatou que havia passado o dia em um ambiente de sítio e, ao estacionar o automóvel no local, percebeu que a cobra deixou o compartimento do motor e permaneceu na rua.

Os militares realizaram a captura da serpente sem registro de feridos. Após o resgate, a jiboia foi solta em habitat natural adequado.

A jiboia, apesar de assustar por suas dimensões, não é venenosa. Para se alimentar, ela mata a presa por meio da constrição, interrompendo o fluxo sanguíneo.

