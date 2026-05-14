Grande BH: jiboia de 1,2m vista saindo de carro mobiliza bombeiros
De acordo com os bombeiros, o animal foi encontrado após sair do motor de um carro estacionado na via. O proprietário acionou a corporação
Uma jiboia de aproximadamente 1,2 metro foi capturada pelo Corpo de Bombeiros na noite desta quarta-feira (14/5), no Bairro Palmital, em Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
De acordo com os bombeiros, o animal foi encontrado na rua Dona Branca de Almeida Teixeira após sair do motor de um carro estacionado na via.
O proprietário do veículo relatou que havia passado o dia em um ambiente de sítio e, ao estacionar o automóvel no local, percebeu que a cobra deixou o compartimento do motor e permaneceu na rua.
Os militares realizaram a captura da serpente sem registro de feridos. Após o resgate, a jiboia foi solta em habitat natural adequado.
A jiboia, apesar de assustar por suas dimensões, não é venenosa. Para se alimentar, ela mata a presa por meio da constrição, interrompendo o fluxo sanguíneo.