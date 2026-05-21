Motorista de app é preso preventivamente suspeito de estuprar passageira

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um motorista de aplicativo foi preso preventivamente pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), nessa quarta-feira (20/5), no Bairro Santa Maria, Região Oeste de Belo Horizonte. Ele é suspeito de estuprar uma passageira, de 25 anos, durante uma corrida.

De acordo com informações repassadas pela corporação em coletiva de imprensa realizada nesta quinta (21), a vítima havia saído de um estabelecimento no Bairro Alto Caiçara acompanhada de um amigo e solicitado uma corrida por aplicativo.

O amigo desceu em determinado momento do trajeto e, nesse momento, o motorista ofereceu uma nova corrida “por fora” da plataforma, cobrando R$ 10 para levar a mulher até a casa dela. O suspeito ainda pediu que a mulher fosse no banco da frente do carro, justificando que estava sem acesso à internet e precisava de ajuda para seguir o trajeto.

Conforme a corporação, nesse momento, o homem teria tentado beijar a vítima à força, exposto o órgão genital e obrigado a mulher a tocá-lo. Ele também chegou a parar o carro para continuar com os abusos. A vítima tentou interromper os abusos durante todo o trajeto, no entanto, o homem agiu de forma forçada, imobilizando os braços dela.



Ainda segundo a PCMG, para tentar se livrar, ela colocou parte do corpo para fora da janela do carro e ameaçou se jogar. O suspeito então recuou e começou a se desculpar. A investigação apontou que, aproveitando esse momento, a vítima conseguiu pegar o celular e pedir uma nova corrida por aplicativo no local onde o carro estava parado.

Ao descer do veículo, porém, o motorista tentou puxá-la de volta para dentro. Ele só foi impedido quando um motociclista da nova corrida chegou ao local e ajudou a jovem.

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O suspeito possui passagens anteriores por tentativa de homicídio, lesão corporal e desacato.