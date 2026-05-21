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INVESTIGAÇÃO

Motorista de app é preso preventivamente suspeito de estuprar passageira

Segundo a PCMG, o motorista teria oferecido uma nova corrida "por fora" da plataforma, cobrando R$ 10 para levar a mulher até a casa dela

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
21/05/2026 20:15

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A vítima teria saído de um bar acompanhada de um amigo e solicitado a corrida
A vítima teria saído de um bar acompanhada de um amigo e solicitado a corrida crédito: Reprodução/Pexels

Um motorista de aplicativo foi preso preventivamente pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), nessa quarta-feira (20/5), no Bairro Santa Maria, Região Oeste de Belo Horizonte. Ele é suspeito de estuprar uma passageira, de 25 anos, durante uma corrida.

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De acordo com informações repassadas pela corporação em coletiva de imprensa realizada nesta quinta (21), a vítima havia saído de um estabelecimento no Bairro Alto Caiçara acompanhada de um amigo e solicitado uma corrida por aplicativo.

O amigo desceu em determinado momento do trajeto e, nesse momento, o motorista ofereceu uma nova corrida “por fora” da plataforma, cobrando R$ 10 para levar a mulher até a casa dela. O suspeito ainda pediu que a mulher fosse no banco da frente do carro, justificando que estava sem acesso à internet e precisava de ajuda para seguir o trajeto.

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Conforme a corporação, nesse momento, o homem teria tentado beijar a vítima à força, exposto o órgão genital e obrigado a mulher a tocá-lo. Ele também chegou a parar o carro para continuar com os abusos. A vítima tentou interromper os abusos durante todo o trajeto, no entanto, o homem agiu de forma forçada, imobilizando os braços dela. 

Ainda segundo a PCMG, para tentar se livrar, ela colocou parte do corpo para fora da janela do carro e ameaçou se jogar. O suspeito então recuou e começou a se desculpar. A investigação apontou que, aproveitando esse momento, a vítima conseguiu pegar o celular e pedir uma nova corrida por aplicativo no local onde o carro estava parado. 

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Ao descer do veículo, porém, o motorista tentou puxá-la de volta para dentro. Ele só foi impedido quando um motociclista da nova corrida chegou ao local e ajudou a jovem.

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O suspeito possui passagens anteriores por tentativa de homicídio, lesão corporal e desacato.

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