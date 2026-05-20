Condenado a 8 anos por estupro é preso em viagem de BH ao RJ

Um homem de 57 anos condenado por estupro e que estava foragido da Justiça, foi preso nessa terça-feira (19/5), em Carandaí (MG), na região Central do estado.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem é de Belo Horizonte (MG) e dirigia sozinho em direção a Cabo Frio (RJ) quando foi abordado pelos agentes.

De acordo com a PRF, o crime aconteceu em Santa Luzia, em 2021.

A condenação a oito anos de prisão foi expedida pela Justiça em abril deste ano, período em que o suspeito passou a ser considerado foragido.

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Após a prisão, a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Minas Gerais em Conselheiro Lafaiete (MG).