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FORAGIDO

Condenado a 8 anos por estupro é preso em viagem de BH ao RJ

Homem de 57 anos foi abordado enquanto seguia da capital mineira para Cabo Frio, no Rio de Janeiro

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
20/05/2026 06:21 - atualizado em 20/05/2026 06:57

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Prisão foi feita pela PRF na manhã desta quinta-feira (30/4)
De acordo com a PRF, o crime aconteceu em Santa Luzia, em 2021 crédito: PRF/Reprodução

Um homem de 57 anos condenado por estupro e que estava foragido da Justiça, foi preso nessa terça-feira (19/5), em Carandaí (MG), na região Central do estado. 

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Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem é de Belo Horizonte (MG) e dirigia sozinho em direção a Cabo Frio (RJ) quando foi abordado pelos agentes.

De acordo com a PRF, o crime aconteceu em Santa Luzia, em 2021.

Leia Mais

A condenação a oito anos de prisão foi expedida pela Justiça em abril deste ano, período em que o suspeito passou a ser considerado foragido.

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Após a prisão, a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Minas Gerais em Conselheiro Lafaiete (MG).

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