BH: 408 celulares furtados recuperados podem ser retirados pelos donos

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Apesar de recuperados, 408 celulares seguem à espera dos proprietários no 1º Departamento de Polícia Civil em Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Civil (PC), desde o início da ação “Tá entregue”, no fim de 2024, 1.714 aparelhos furtados, roubados ou extraviados foram recuperados, mas 23,8% ainda não foram retirados.

Segundo a PC, mesmo depois de identificar os donos e intimá-los, muitos não compareceram às delegacias para retirar o celular. A instituição reforça que a presença da vítima é indispensável para concluir o procedimento e manter o fluxo de devoluções. O delegado-geral Rômulo Dias diz que a polícia já entrou em contato com essas pessoas por telefone e elas não retiraram os aparelhos.

“Nessa intimação, a PC não pede confirmação de dados, não pede pagamento de qualquer espécie. A intimação simplesmente comunica a quem registrou um boletim de ocorrência anterior que o aparelho está pronto para ser devolvido. Se você recebeu essa intimação e, por algum motivo, ainda não verificou, confira no site oficial da PC se você tem um celular para ser restituído”, disse o delegado em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (21/5).

O projeto “Tá Entregue” foi criado para simplificar o caminho entre a apreensão do aparelho e a devolução. As vítimas são notificadas por WhatsApp, com orientações objetivas sobre os próximos passos. No site da PC, também é possível verificar, por CPF ou CNPJ, se o celular está entre os recuperados.

A PC realiza investigações qualificadas para combater a receptação de celulares, com foco na identificação e desarticulação dos compradores dos produtos. Ao longo das investigações são cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos alvos identificados, como, por exemplo, em shoppings populares e em municípios da Região Metropolitana de BH, ampliando o cerco contra o comércio ilegal de aparelhos.

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A instituição reforça ainda a importância do registro do boletim de ocorrência em casos de perda, furto ou roubo, informando o número de Imei. O procedimento é fundamental para rastrear e localizar os aparelhos, aumentando significativamente as chances de recuperá-los.