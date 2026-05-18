Cliente suspeita de furto de celular e mata garota de programa em MG

Uma garota de programa morreu ao ser baleada na tarde desse domingo (17/5), em Uberaba (MG), no Triângulo.

Segundo a Polícia Militar, a vítima, identificada como Bruno Ryan Almeida, conhecida pelo nome social Riana, deu entrada na Upa São Benedito por volta das 12h40 com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo.

Ela apresentava três perfurações, sendo uma no braço esquerdo, outra no braço direito e uma no tórax, além de um ferimento superficial próximo aos mamilos.

Riana foi socorrida até a unidade hospitalar em um Volkswagen Parati preto conduzido por um homem que, após deixar a vítima na Upa, deixou o local.

O médico responsável pelo atendimento constatou posteriormente a morte da vítima. Durante os levantamentos, o proprietário do veículo informou aos militares que estava em casa quando ouviu estampidos semelhantes a tiros.

Ao sair para verificar o que havia acontecido, ele viu uma caminhonete Chevrolet S10 branca deixando o local em alta velocidade. Ainda segundo o relato, ele encontrou a vítima caída no chão pedindo socorro e decidiu levá-la até a unidade de saúde.

Em continuidade às investigações, militares analisaram imagens de câmeras de segurança e realizaram levantamentos que permitiram identificar o suspeito como Erick Urbano.

Testemunhas reconheceram o homem como autor dos disparos. Uma testemunha, identificada pelo nome social Helen Safira, relatou à polícia que ela e a vítima foram contratadas pelo suspeito para a realização de um programa sexual.

Segundo o depoimento, após o encontro, o homem retornou ao local afirmando que não encontrava o aparelho celular e passou a acusar as duas de furto. Diante da negativa, ele efetuou os disparos contra Riana e fugido em seguida na caminhonete.

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Não há informações do suspeito e o caso segue em investigação.